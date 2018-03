Hajdukovića su kaznili jer nije dolazio u Sabor: 'Kriv je SDP!'

Na početku godine činilo se kako su zastupnici prionuli poslu jer su imali svega osam izostanaka. No već u veljači se pokazalo da iznimka čini pravilo pa se od 151 saborskog zastupnika u markiranje upustilo njih 21.

Ujedno je veljača od početka zasjedanja zauzela brončanu medalju po pitanju nedolaska na posao.

Na ovoj nepopularnoj listi prvo mjesto je zauzeo oporbeni Domagoj Hajduković (SDP). Njega je Odbor za izbor, imenovanje i upravne poslove kaznio sa 750 kuna zbog pet neopravdanih dana. Hajduković nam je, pak, pojasnio da je riječ o pogrešci njegova kluba jer se znalo da putuje u Ameriku na edukaciju, no netko je propustio o tome izvijestiti Odbor.

- Riječ je o propustu Kluba SDP-a. Naime, znalo se da putujem na stručnu edukaciju u Ameriku, i to na poziv State Departmenta. Sve sam prijavio Klubu SDP-a, no oni to nisu proslijedili Odboru za izbor, imenovanje i upravne poslove - rekao nam je Hajduković. Uz to ističe: “Moje putovanje ni lipe nije stajalo porezne obveznike. Troškove snosi State Department. Ondje sam bio tri tjedna, od 10. veljače do 4. ožujka”. Dakle, po povratku ga je dočekala “čestitka” da će ostati bez 750 kuna. S obzirom na to da mu je plaća 13.172 kune, za veljaču će mu sjesti 12.422 kune. No i to je itekako lijepo primanje jer su zastupnici u veljači imali tek 10 radnih dana. Za ostalih 12 su se čudili zbog čega pauziraju iako su tu pauzu sami potpisali. Inače, uz spomenutu plaću, Hajduković ima kuću u Osijeku vrijednu oko 700.000 kuna, koju je dobio darovnim ugovorom, i automobil od 70.000 kuna. Uspio je uštedjeti 260.000 u kunama i 32.600 eura.

Na pitanje može li se i hoće li se žaliti zbog propusta kluba kaže:

“Kad sam vidio što pišu mediji, zvao sam nadležni Odbor. Rekli su da je odluka donesena za ovaj mjesec i da se ne može retroaktivno poništiti. Koliko znam, Klub je poslao svoje očitovanje zbog čega sam izostao te će od Odbora tražiti da daju mišljenje mogu li mi vratiti novac”.

Predsjednik Kluba SDP-a Arsen Bauk na pitanje tko je napravio propust je rekao:

“To morate pitati Odbor. Inače, zastupnici sami moraju obavijestiti Odbor o razlozima izostanka. Mi kao Klub smo, nakon što nam se kolega obratio, poslali dopis uz objašnjenje zbog čega bi mu trebalo vratiti iznos koji će oduzeti”. Za komentar smo pokušali dobiti i predsjednika resornog Odbora Antu Sanadera, no do objave nije odgovarao na pozive.

Metoda novčanog kažnjavanja zastupnika usvojena je zahvaljujući kratkom sudjelovanju Mosta u vlasti. Od najava velikih kazni uspjeli su izboriti tek 150 kuna koje se oduzimaju za neopravdani izostanak. Ali i to je ograničeno na maksimalno 1500 kuna, koliko iznosi paušal. Na plaće koje prosječno iznose 17.000 kuna ovo bismo mogli nazvati simboličnom kaznom. Inače, među “markirantima” se našao i tvorac ovih kazni Božo Petrov. On je izostao jedan dan.

- Nikad se ne pravdam osim ako sam bolestan. Trebaju mi oduzeti za svaki izostanak. Građani nas plaćaju da radimo u Saboru, a kad nisam tamo, bez obzira na opravdanje, ne trebam biti ni plaćen - rekao je Petrov.

Ranko Ostojić (SDP)

Jedan je od četiri člana SDP-a koji nije pravdao izostanak. Kazna: 150 kn

Marko Vučetić (Most)

Radio je osam dana u veljači, no dva nije opravdao. Kazna: 300 kn

Dražen Barišić (HDZ)

Velikogorički gradonačelnik, poput Vučetića, platit će 300 kuna kazne

Ivan Domagoj Milošević (HDZ)

Jedan je od 18 zastupnika koji su izostali po jedan dan pa će platiti 150 kn

Darko Horvat (HDZ)

Također nije opravdao izostanak jednog od 10 dana - kazna 150 kuna