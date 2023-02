HAK javlja: Nema slobodnog cestovnog pravca iz Dalmacije prema unutrašnjosti i obrnuto

HAK javlja da od 14:30 sati do daljnjega NEMA slobodnog cestovnog pravca za SVE skupine vozila iz smjera Dalmacije prema unutrašnjosti i obrnuto (meteorološki uvjeti).

Zbog prometnih nesreća:

U tijeku je zimsko održavanje cesta pa su česti zastoji iza vozila zimske službe koja se kreću sporije. Korisnike molimo za strpljenje!

Zimski su uvjeti na većini cesta u Lici i Gorskom kotaru, uključujući autoceste A1 između čvorova Gospić i Maslenica (Rovanjska), A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Bosiljevo II te državnu cestu DC3 Karlovac-Vrbovsko-Delnice-Kikovica (stara cesta kroz Gorski kotar).

U priobalju puše bura, povremeno s olujnim i orkanskim udarima. U prekidu su pojedine trajektne, katamaranske i brodske linije. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila i na put ne kreću bez propisne zimske opreme.

Podsjetimo, sinoć je autobus sletio s ceste kod Brinja. U toj nesreći je poginuo jedan muškarac, a njih četvero je teško ozlijeđeno. Danas oko 13h je kod Korenici sletio autobus, srećom, sve je prošlo bez ozlijeđenih.

Kakvo nas vrijeme očekuje dalje?

DHMZ prognozira i dalje oblačno vrijeme, u unutrašnjosti povremeno sa snijegom. Na Jadranu kiša, u Dalmaciji i izraženiji pljuskovi, moguće i grmljavina, a na sjevernom će dijelu lokalno biti i snijega nošenog burom. U unutrašnjosti Dalmacije popodne i navečer susnježica i snijeg. Puhat će umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na većem dijelu Jadrana jaka i olujna, na sjevernom dijelu i orkanska bura, a na južnom uglavnom olujno jugo. Najviša temperatura većinom od 0 do 4, a na Jadranu od 6 °C na sjevernom do 15 °C na krajnjem jugu.

Upaljen je crveni alarm za pet regije i narančasti alarm za četiri regije.

