HAK: Magla mjestimice na cestama u unutrašnjosti

Na zagrebačkoj obilaznici (A3), između čvorova Buzin i Lučko vozi se dvosmjerno kolnikom u smjeru Lipovca, a u vrijeme pojačanog prometa (posebice u jutarnjim i poslijepodnevnim vršnim satima) moguća je vožnja u koloni uz povremene zastoje.

Zatvorene su dionice ceste zbog radova:

DC2 Josipovac-Osijek u zoni čvora „Elektroslavonija” na južnoj obilaznici grada Osijeka i Vukovar-Ilok između naselja Sotin i Opatovac (do 19. travnja 2023.); DC5 Virovitica-Veliki Zdenci kod Grubišnog Polja (do 15. studenog); DC14 Andraševec–Bračak; DC30 Ulica V. Nazora u Petrinji (do daljnjeg); DC38 na mostu u Kusonjama (do 20. prosinca); DC62 Ravča-Vrgorac (do 16. studenog); DC205 u Gubaševu (do 31. listopada); DC213 Nemetin-Dalj između Nemetina i Aljmaša (do 15. studenog); DC231 u Samoboru između Ulice Ante Starčevića i Matice iseljenika; DC417 Osijek (Vukovarska ulica)-Nemetin (do 15. prosinca); DC544 od Prgomelja do Velikih Sredica kod Bjelovara (do 30. studenoga).

Na graničnim prijelazima nema dojava o dužim čekanjima.

U pomorskom prometu nema poteškoća. Trajekt na liniji Sobra-Prapratno u subotu, 15.listopada, iznimno će isploviti iz Sobre u 11:00 umjesto u 10:00 sati.

DHMZ: Djelomice sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla

Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, prijepodne u unutrašnjosti mjestimice magla i niski oblaci koji će se ponajviše u gorskim predjelima i dulje zadržavati, prognoza je državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za Hrvatsku za petak

Vjetar uglavnom slab, na Jadranu slaba i umjerena, pod Velebitom ponegdje i jaka bura, a popodne na otvorenom moru sjeverozapadnjak.

Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 23 Celzijeva stupnja.

