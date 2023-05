HAK: Na gradskim cestama i obilaznicama pojačan promet, ove ceste su i dalje zatvorene

Promet je jutros pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama te usporen na dionicama cesta gdje traju radovi, a ponegdje ima i magle, izvijestio je Hrvatski autoklub (HAK) koji vozačima savjetuje da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama.

Po izvješću u 7 sati, na A1 Zagreb (Lučko)-Ploče-Karamatići opasnost je od naleta na životinju (uočena je srna) između naplatnih postaja Lučko i Demerje u smjeru Zagreba te se vozače poziva na dodatan oprez.

Na A3 Bregana-Lipovac se zbog povećane gustoće prometa na zagrebačkoj obilaznici (A3) na prilazu i u zoni radova između čvorova Jakuševec i Kosnica vozi usporeno u koloni u smjeru Bregane, a na A7 Rupa-Rijeka-Žuta Lokva vozač vozi u suprotnom smjeru između čvorova Jurdani i Učka u smjeru mosta Krk. Vozi se uz ograničenje brzine 40 km/h. Moli se vozače za dodatan oprez

Zbog vode na kolniku ili odrona za sav promet zatvorene su: DC36 Karlovac-Šišljavić (u mjestima Karasi i Koritinja), Žažina-Pokupsko, Stari Farkašić, Donja Kupčina-Šišljavić, Pisarovina-Gradec Pokupski-Lijevo Sredičko te u Blatnici Pokupskoj i Skender Brdu; DC229 kod skretanja za Gornje Brezno (odron); ŽC2221 Marija Bistrica-Globočec (klizište); ŽC2245 Sveti Martin na Muri; ŽC3034 Luka-čvor Vrbovec; ŽC3149 Husje-Kobilić Pokupski;ŽC3156 Žažina-Mala Gorica.

Zatvorena je i ŽC3275 u mjestu Stankovac; ŽC3253 Košutarica-Mlaka; ŽC3275 Stankovac-Slana; ŽC5203 Dobroselo-Srb-Otrić; ŽC6027 u mjestu Krupa; LC25009 Jamno (klizište); LC25112 Gačice-Stažnjevec; LC25020 Jelovec Voćanski; LC63032 u mjestu Kijani; LC67203 Kotezi-Dusina; LC67207 Vrgorac-Orah; LC67209 Draževitići-Veliki Prolog.

Zbog vode na kolniku ili odrona vozi se uz ograničenja na cestama: DC27 u Obrovcu zbog sanacije odrona vozi se jednim trakom, uz regulaciju semaforima; DC227 u mjestu Banfi zbog klizišta vozi se jednim trakom, uz privremenu regulaciju; DC47 između Jasenovca i Hrvatske Dubice zabranjen je promet za vozila čija masa prelazi 7,5t te se vozi uz ograničenje brzine od 40 km/h; DC60 u mjestu Čaporice (zbog odrona); ŽC2219 Pila-Sljeme (zbog odrona); ŽC3034 Vrbovec-Križevci između mjesta Vrbovečki Pavlovac i Gornji Tkalec (zbog vode na kolniku).

Večeras od 22 sata do 5 ujutro na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo II višekratno u trajanju do 15 minuta zaustavljat će se promet u oba smjera; od 22 sata do 6 sati bit će zatvorena državna cesta DC674 između čvorova Prapratno i Zaton Doli (Stonska obilaznica).

U pomorskom prometu nema poteškoća.

Na graničnom prijelazu Tovarnik zabilježena su čekanja u teretnom prometu.

