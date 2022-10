HAK: Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja

Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Buzin i Lučko vozi se suženim kolnikom, izvijestio je u subotu ujutro Hrvatski autoklub (HAK).

U prekidu su katamaranska linija Mali Lošinj-Susak-Unije-Martinšćica-Cres-Rijeka; brodska linija Mali Lošinj-Unije-Susak.

Katamaran na liniji 9602 Split-Vis danas će pristati u luku Hvar s polaskom iz luke Vis u 7 sati i polaskom iz luke Split u 15 sati.

Na graničnom prijelazu s BiH, Županja (Orašje) čekanja za teretna vozila su do 30 minuta i na ulazu i izlazu. Na GP sa Srbijom, Tovarnik (Šid) teretna vozila čekaju do 30 minuta na ulazu, a do 4 sata na izlazu.

