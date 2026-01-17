Obavijesti

VIDEO Životinjsko carstvo u Paklenica: 'Naše kamere snimile su pravu životinjsku gužvu'

VIDEO Životinjsko carstvo u Paklenici: 'Naše kamere snimile su pravu životinjsku gužvu'
Noćne kamere zabilježile su bogatstvo životinja Nacionalnog parka Paklenica. Ova planinska oaza je veliki dom čak 357 vrsta životinja.

Admiral

Dok danju Nacionalni park Paklenica očarava planinare dubokim kanjonima i šumama crnog bora, noću park otkriva svoj tajni život. Noćne kamere zabilježile su iznenađujuće bogatstvo životinja koje se u tišini kreću stijenama, šumama i planinskim livadama južnog Velebita. Na snimkama su se pojavili zečevi, srne, lisice i jazavci, dok su srne uhvaćene u trenutku prolaska kroz guste šumske dijelove.

- Bilo je izuzetno prometno. Naše kamere uhvatile su pravu životinjsku gužvu - napisali su na Facebooku iz Nacionalnog parka.

Noćne ptice, poput šumske sove, ćuka i ušare najveće europske sove koja redovito gnijezdi u kanjonima. Aktivne su u potrazi za hranom. Šišmiši koriste špilje kao sigurno utočište za odmor, razmnožavanje i othranjivanje mladih, dok sitni stanovnici podzemlja, račići, lažištipavci i endemski kukci, povremeno izlaze na površinu tražeći hranu.

Paklenica je prava riznica bioraznolikosti. U parku je zabilježeno 53 vrste sisavaca, uključujući srne, jelene, divokoze, medvjede, vukove i risa, te brojne manje predatore poput lisica, kuna i divljih mačaka. Od ptica se na širem području bilježi 260 vrsta, od čega 165 unutar granica parka, a 112 gnjezdarica. Kanjoni Velike i Male Paklenice dom su 24 stjenjačke vrste, dok rijetke ptice grabljivice (suri orao, sivi sokol, orao zmijar i jastreb) dodatno obogaćuju ovu planinsku oazu.

Park je bogat i vodozemcima i gmazovima: 31 vrsta uključuje 11 zmija, od kojih su jedine otrovnice poskok i planinski žutokrug. Leptiri broje više od 100 dnevnih vrsta, među kojima su plavci, prugasto jedarce, lastin rep i apolon.

Podzemlje Paklenice krije još jednu dimenziju života. Špilje su dom endemskih račića, lažištipavaca i trčaka, dok troglofili poput špiljskog šturka i špiljskog konjica noću izlaze na površinu. Zbog nedostatka svjetla, ove podzemne životinje nemaju pigmenta ni očiju, ali razvijaju izvanredna osjetila za dodir, vlagu i kemijske tragove.

Sve to smješteno je na 95 četvornih kilometara raznolikih staništa, od dubokih kanjona i bujičnih tokova do planinskih livada i šuma, do najviših vrhova Vaganskog (1.757 metara nadmorske visine) i Svetog brda (1.753 metara nadmorske visine). Raznolika geomorfologija i klima omogućuju život rijetkim, ugroženim i endemskim vrstama, čineći Paklenicu pravim rajem za divlje životinje. 

