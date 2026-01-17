VIDEO Životinjsko carstvo u Paklenici: 'Naše kamere snimile su pravu životinjsku gužvu'

Dok danju Nacionalni park Paklenica očarava planinare dubokim kanjonima i šumama crnog bora, noću park otkriva svoj tajni život. Noćne kamere zabilježile su iznenađujuće bogatstvo životinja koje se u tišini kreću stijenama, šumama i planinskim livadama južnog Velebita. Na snimkama su se pojavili zečevi, srne, lisice i jazavci, dok su srne uhvaćene u trenutku prolaska kroz guste šumske dijelove.

- Bilo je izuzetno prometno. Naše kamere uhvatile su pravu životinjsku gužvu - napisali su na Facebooku iz Nacionalnog parka.

Noćne ptice, poput šumske sove, ćuka i ušare najveće europske sove koja redovito gnijezdi u kanjonima. Aktivne su u potrazi za hranom. Šišmiši koriste špilje kao sigurno utočište za odmor, razmnožavanje i othranjivanje mladih, dok sitni stanovnici podzemlja, račići, lažištipavci i endemski kukci, povremeno izlaze na površinu tražeći hranu.

Paklenica je prava riznica bioraznolikosti. U parku je zabilježeno 53 vrste sisavaca, uključujući srne, jelene, divokoze, medvjede, vukove i risa, te brojne manje predatore poput lisica, kuna i divljih mačaka. Od ptica se na širem području bilježi 260 vrsta, od čega 165 unutar granica parka, a 112 gnjezdarica. Kanjoni Velike i Male Paklenice dom su 24 stjenjačke vrste, dok rijetke ptice grabljivice (suri orao, sivi sokol, orao zmijar i jastreb) dodatno obogaćuju ovu planinsku oazu.

Park je bogat i vodozemcima i gmazovima: 31 vrsta uključuje 11 zmija, od kojih su jedine otrovnice poskok i planinski žutokrug. Leptiri broje više od 100 dnevnih vrsta, među kojima su plavci, prugasto jedarce, lastin rep i apolon.

Podzemlje Paklenice krije još jednu dimenziju života. Špilje su dom endemskih račića, lažištipavaca i trčaka, dok troglofili poput špiljskog šturka i špiljskog konjica noću izlaze na površinu. Zbog nedostatka svjetla, ove podzemne životinje nemaju pigmenta ni očiju, ali razvijaju izvanredna osjetila za dodir, vlagu i kemijske tragove.

Sve to smješteno je na 95 četvornih kilometara raznolikih staništa, od dubokih kanjona i bujičnih tokova do planinskih livada i šuma, do najviših vrhova Vaganskog (1.757 metara nadmorske visine) i Svetog brda (1.753 metara nadmorske visine). Raznolika geomorfologija i klima omogućuju život rijetkim, ugroženim i endemskim vrstama, čineći Paklenicu pravim rajem za divlje životinje. 