HAK: 'Ne krećite na cestu bez propisane zimske opreme'. Na cestama magla i skliski kolnici

Magla smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, kolnici su mjestimice vlažni i skliski, a zbog niskih temperatura moguća je poledica, osobito na mostovima i nadvožnjacima u unutrašnjosti, izvijestio je Hrvatski autoklub (HAK) u ponedjeljak ujutro.

Vozače upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te na put ne kreću bez propisane zimske opreme.

Za sve skupine vozila otvoreni su: A1 Zagreb-Ploče-Karamatići, državna cesta DC1 Karlovac-Gračac-Knin-Split (uz obilazak zone radova kod Knina); A6 Rijeka-Zagreb, stara cesta kroz Gorski kotar (DC3); Krčki most, Paški most, Most dr. Franja Tuđmana u Dubrovniku.

Zbog snijega za sav promet zatvorene su DC218 Donji Lapac-Bjelopolje; te županijske ceste Duzluk-Kutjevo; Gornji Vrhovci-Poljanska; Slatinski Drenovac-Jankovac; Bruvno-Mazin-Dobroselo-Donji Lapac.

Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te za vozila bez zimske opreme na nekim državnim i županijskim cestama u Ličko-senjskoj, Karlovačkoj i Zadarskoj županiji te na svim lokalnim i županijskim cestama na području Ličko-senjske županije.

U pomorskom prometu nema poteškoća.