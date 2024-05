HAK: Nesreća na A4 u smjeru Zagreba, vozi se jednim trakom

Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski. Veća je opasnost od odrona na cestama u gorju te duž Jadranske (DC8) i Ličke (DC1) magistrale. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje.

Od 20 do 5 sati zbog radova u tunelima autoceste A2 Zagreb-Macelj bit će zatvorena dionica između čvorova Krapina i Trakošćan, u oba smjera, obilazak je DC1; od 23 do 6 sati zbog radova na zagrebačkoj obilaznici (AC3) na čvoru Zagreb zapad (silazni krak čvora iz smjera Lučko u smjeru grada) bit će prekinut promet; od 22,30 do 5 ujutro zbog radova u tunelu Pećine u Rijeci prekida se promet državnom cestom od čvora Vežica do ulice A.K. Miošića (DC404), u oba smjera.

Od 22. svibnja pa do završetka radova u Metkoviću bit će zatvorena Hercegovačka Ulica. Promet se preusmjerava na GP Metković i GP Nova Sela.

U pomorskom prometu nema poteškoća.