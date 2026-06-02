HAK obilježava 120 godina postojanja: 'Naša predanost sigurnosti nije se promijenila'

Hrvatski autoklub (HAK) ove godine obilježava 120 godina kontinuiranog djelovanja, čime se svrstava među najstarije i najdugovječnije organizacije civilnog društva u Hrvatskoj. Osnovan 1906. godine kao Prvi hrvatski automobilni klub, HAK je tijekom više od stoljeća izrastao je u organizaciju koja danas okuplja više od 235.000 članova te svakodnevno pruža informacije, pomoć i podršku vozačima diljem Hrvatske.

Predsjednik HAK-a Ivo Bikić istaknuo je tim povodom kako se tijekom 120 godina postojanja Hrvatski autoklub kontinuirano razvijao zajedno s prometom, tehnologijom i potrebama građana.

- Ono što se nije promijenilo naša je predanost sigurnosti svih sudionika u prometu te pružanju pouzdanih informacija i pomoći na cesti. Ponosni smo na povjerenje koje uživamo među članovima i građanima te na doprinos koji desetljećima dajemo sigurnosti hrvatskih cesta - rekao je Bikić.

Na susretu su s novinarima, uz Bikića, sudjelovali su i zamjenik predsjednika Marinko Jurčević i glavni tajnik Željko Mijatović, koji su predstavili ključne trenutke iz bogate povijesti organizacije te aktivnosti koje slijede u godini obilježavanja obljetnice.

Prikazani su i kratki video sadržaji inspirirani poviješću Hrvatskog autokluba, izrađeni uz pomoć umjetne inteligencije, kao i novi imidž video kojim je najavljena nadolazeća komunikacijska kampanja.

Obilježavanje 120. obljetnice nastavit će se tijekom cijele godine kroz niz projekata, događanja i aktivnosti kojima će Hrvatski autoklub dodatno naglasiti svoju ulogu u promicanju sigurnosti cestovnog prometa, edukaciji građana i pružanju pomoći vozačima na hrvatskim cestama.