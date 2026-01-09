HAK: Otvorena A1 i prema moru, snijeg u Lici i Dalmaciji

Za sve skupine vozila otvoreni su: autocesta A1 Zagreb-Split-Dubrovnik, autocesta A6 Rijeka-Zagreb, stara cesta kroz Gorski kotar, Paški most, Krčki most i Most dr. Franja Tuđmana u Dubrovniku. Snijeg pada mjestimice u Lici i Dalmaciji, a zbog vjetra u prekidu trajektna i katamaranska linija.

Kako su izvijestili iz Hrvatskog auto-kluba (HAK), kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje te je moguća poledica. Ponegdje ima i magle.

Zimski su uvjeti i zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez zimske opreme na pojedinim cestama u Dalmaciji, Lici, Gorskom kotaru, dijelu Slavonije i sjevernog dijela Hrvatskog primorja, uključujući DC1 na dionicama Udbina-Gračac-Knin i Solin-Klis.

U tijeku je čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim dionicama cesta vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije. Iz HAK-a pozivaju vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te ne kreću na put bez propisne zimske opreme.

Prometna je nesreća na DC1 Solin-Klis kod tunela Klis-Grlo u smjeru Splita, vozi se otežano.

Zbog vjetra u prekidu su trajektna linija Lopar-Valbiska i katamaranska linija Pula-Zadar-Pula. Trajekt na liniji Split-Vela Luka-Ubli će nedjeljom i blagdanom iz luke Ubli isplovljavati u 12 sati, umjesto u 13, a iz luke Split u 17 sati umjesto u 18 sati.