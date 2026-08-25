Ogromne gužve kod Zagreba, sudar na A1 kraj Gospića, zastoji na magistrali u Splitu i Omišu

Na autocesti A1 Zagreb - Split - Dubrovnik vozače u utorak ujutro očekuju brojna ograničenja i usporavanja prometa. Zbog prometne nesreće, kvara vozila, radova i oštećenja kolnika na više se dionica vozi uz posebna ograničenja.

Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski, a pojačan je promet na gradskim prometnicama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta. Vožnja u koloni i kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa, upozoravaju iz Hrvatskog autokluba.

Zbog prometne nesreće između čvorova Perušić i Gospić u smjeru Dubrovnika promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 40 km/h.

Foto: HAK

Kod odmorišta Vukova Gorica, na 55+500 km u smjeru Dubrovnika, na kolniku se nalazi predmet. Vozačima se savjetuje oprez.

Na izlazu iz tunela Sv. Rok u smjeru Dubrovnika zbog oštećenja kolnika promet se odvija po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km/h. Između tunela Čelinka i POU Jasenice, u smjeru Dubrovnika, zbog oštećenja odbojne ograde promet se odvija po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km/h.

Na dionici A1 između 232+600 i 237+200 km zbog organiziranosti hitnih i interventnih službi tijekom turističke sezone zatvorena je jedna prometna traka. U smjeru Zagreba zatvorena je traka od 237+200 do 232+600 km, dok je u smjeru Dubrovnika zatvorena jedna traka od 233+850 do 237+200 km.

Foto: HAK

Između čvorova Zadar centar i Zadar istok zbog oštećenja odbojne ograde promet se vodi po dvije prometne trake u oba smjera uz ograničenje brzine od 100 km/h. U smjeru Zagreba, između čvorova Rovanjska i Sveti Rok, vozilo je u kvaru. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km/h.

Radovi na održavanju odvijaju se između čvorova Perušić i Otočac, od 139+300 do 139+100 km u smjeru Zagreba. Promet se vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 80 km/h, a predviđeno trajanje radova je do 15 sati.

Foto: HAK

Na A2 Zagreb - Macelj povećana je gustoća prometa, a kolona je na čvoru Zagreb zapad u smjeru Zagreba.

Na A3 Bregana - Lipovac zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno, u kolonama u pokretu, na zagrebačkoj obilaznici. U smjeru Lipovca kolone su između čvorova Zagreb zapad i Lučko, dok se u smjeru Bregane usporeno vozi između čvorova Buzin i Zagreb zapad.

Problema ima i na Jadranskoj magistrali (DC8). Zastoji i kolone stvaraju se na prilazima Splitu iz smjera Podstrane te kod Omiša.

HAK poziva vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te da održavaju sigurnosni razmak između vozila.