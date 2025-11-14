Obavijesti

HAK upozorava: Automobil na A3 vozi u suprotnom smjeru!

Piše Iva Tomas,
Također, upozoravaju i na smanjenu vidljivost na autocestama u unutrašnjosti zbog magle

Na autocesti A3 između Babine Grede i Županje jedan automobil vozi u suprotnom smjeru u smjeru Lipovca, upozorava u petak ujutro HAK. Dodatna opasnost može biti magla koja vozačima smanjuje vidljivost.

Iz Hrvatskog autokluba upozoravaju...

- Vožnja u suprotnom smjeru na autocesti A3 između čvora Babina Greda i čvora Županja u smjeru Lipovca - piše HAK.

- Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila - pišu iz HAK-a...

