ŠTO JE OVO?!

NEVJEROJATNA SNIMKA Magla, a on juri po zaustavnoj na ZG obilaznici: 'Svi smo se micali!'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
NEVJEROJATNA SNIMKA Magla, a on juri po zaustavnoj na ZG obilaznici: 'Svi smo se micali!'
Foto: Čitatelj 24sata

Prema Zakonu o sigurnosti prometa pretjecanje ili vožnja trakom koja je namijenjena isključivo za zaustavljanje u nuždi kažnjava se novčanom kaznom od 260 eura i jednim negativnim prekršajnim bodom

Puno ljudi je kočilo zbog njega. Micali smo se u drugu traku. On je išao desno pa je nastavio po zaustavnoj traci, ispričao nam je čitatelj koji je snimio vozača  u četvrtak ujutro na ZG obilaznici između Buzina i Lučkog. 

Maglovito jutro i pretjecanje zaustavnim trakom 00:17
Maglovito jutro i pretjecanje zaustavnim trakom | Video: 24sata Video

Osim ako nije u pitanju hitan slučaj, teško da se može opravdati ovakva vožnja, pogotovo jer je u to vrijeme bila magla i HAK je upozorio vozače na smanjenu vidljivost. Nije prvi put da hrvatski vozači zaustavnu traku koriste kao najnormalniju voznu traku. Imali smo takvih situacija jako puno, pogotovo ljeti kad se nekima ne da čekati u kolonama. 

NEVJEROJATNO Bizarna scena u Zagrebu: I kak da se ja sad uključim u promet?
Bizarna scena u Zagrebu: I kak da se ja sad uključim u promet?

Pričali smo s prometnim stručnjacima koji su ogorčeni na ove poteze vozača koje nazivaju suludima! Smatraju i kako su kazne premale za ovakve genijalce.

Prema Zakonu o sigurnosti prometa pretjecanje ili vožnja trakom koja je namijenjena isključivo za zaustavljanje u nuždi kažnjava se novčanom kaznom od 260 eura i jednim negativnim prekršajnim bodom. 

