HAK upozorava: Kolnici su skliski, moguća je i poledica

Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski, a zbog niskih temperatura tijekom jutra moguća je poledica. U unutrašnjosti ponegdje ima i magle. Mogući su i odroni.

Vozačima savjetujemo da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te ne kreću na put bez zimske opreme.

U pomorskom prometu nema poteškoća.