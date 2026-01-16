Vozačima savjetujemo da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama....
OPREZNO!
HAK upozorava: Kolnici su skliski, moguća je i poledica
Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski, a zbog niskih temperatura tijekom jutra moguća je poledica. U unutrašnjosti ponegdje ima i magle. Mogući su i odroni.
Vozačima savjetujemo da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te ne kreću na put bez zimske opreme.
U pomorskom prometu nema poteškoća.
