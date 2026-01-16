Obavijesti

News

Komentari 0
OPREZNO!

HAK upozorava: Kolnici su skliski, moguća je i poledica

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
HAK upozorava: Kolnici su skliski, moguća je i poledica
Zagreb: Započela hitna sanacija kolnika na Aveniji Većeslava Holjevca | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Vozačima savjetujemo da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama....

Admiral

Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski, a zbog niskih temperatura tijekom jutra moguća je poledica. U unutrašnjosti ponegdje ima i magle. Mogući su i odroni.

Vozačima savjetujemo da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te ne kreću na put bez zimske opreme.

U pomorskom prometu nema poteškoća.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
U Europu stiže polarna hladnoća
NOVI HLADNI VAL

U Europu stiže polarna hladnoća

Veće promjene moguće su tamo krajem siječnja, pod utjecajem postojane sibirske anticiklone...
Hrvat se bori za život nakon strave u austrijskom tunelu: 'S Davorom sve mora biti u redu...'
OBITELJ STREPI

Hrvat se bori za život nakon strave u austrijskom tunelu: 'S Davorom sve mora biti u redu...'

U stravičnoj prometnoj nesreći u tunelu Brentenberg teško je ozlijeđen hrvatski državljanin Davor D., otac dvoje djece iz Bjelovara. Njegova obitelj nada se njegovu oporavku
FOTO UŽASA Cisterna se zabila u kombi u Sloveniji i eksplodirala. Jedan mrtav. Zatvorili autocestu
TEŠKA NESREĆA

FOTO UŽASA Cisterna se zabila u kombi u Sloveniji i eksplodirala. Jedan mrtav. Zatvorili autocestu

Štajerska autocesta u Sloveniji zatvorena je u oba smjera između izlaza Slovenske Konjice i Slovenska Bistrica Jug zbog teške prometne nesreće.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026