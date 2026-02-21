Obavijesti

HAK upozorava: Zimski uvjeti u Lici, vjetar ograničio promet. Na ovim se cestama vozi usporeno!

HAK upozorava: Zimski uvjeti u Lici, vjetar ograničio promet. Na ovim se cestama vozi usporeno!
Admiral

Zimski su uvjeti na pojedinim cestama u Lici, a zbog jakog vjetra za određene skupine vozila ograničenja su na pojedinim cestama u priobalju i Lici, izvijestio je u subotu ujutro Hrvatski autoklub (HAK).

Vozačima se savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, na put ne kreću bez propisne zimske opreme i održavaju sigurnosni razmak između vozila.

U tijeku je zimsko održavanje, a na pojedinim cestama vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije.

Na A1 Zagreb-Ploče, zbog vjetra dionica Sveti Rok-Maslenica (Rovanjska) otvorena je samo za osobna vozila. Obilazak za ostale skupine vozila je državnim cestama preko Zatona Obrovačkog i Gračaca)

Foto: HAK

Na dionici Jadranske magistrale Karlobag-Sveta Marija Magdalena zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama, motocikle, dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom.

Za sve skupine vozila otvoreni su: državna cesta DC1 Macelj-Karlovac-Knin-Split, stara cesta kroz Gorski kotar-DC3, Paški most, Krčki most i Most dr. Franja Tuđmana u Dubrovniku.

U prekidu su trajektna linija ﻿Ploče-Trpanj zbog tehničkog kvara te ﻿﻿katamaranske linije: Mali Lošinj-Cres-Rijeka, Novalja-Rab-Rijeka﻿, Pula-Zadar-Pula i Jelsa-Bol-Split.

