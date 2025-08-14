Obavijesti

News

Komentari 0
STANJE U PROMETU

HAK: Zabrane na Jadranskoj magistrali zbog jakog vjetra

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
HAK: Zabrane na Jadranskoj magistrali zbog jakog vjetra
Puše bura na autocesti A1 kod Skradina | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Povećana je gustoća prometa između Zagreba i Bosiljeva u oba smjera, a pred naplatama Lučko i Demerje nema dužih čekanja,

Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, važnijim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, pojedinim graničnim prijelazima te trajektnim lukama i pristaništima, javlja HAK.

Autocesta A1 Zagreb-Ploče-Karamatići:

povećana je gustoća prometa između Zagreba i Bosiljeva u oba smjera;
pred naplatama Lučko i Demerje nema dužih čekanja.
Zbog vjetra:

na Jadranskoj magistrali (DC8) između Novog Vinodolskog i Senja zabrana je prometa za I. skupinu vozila - autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle.
Zbog blagdana Velike Gospe, 15. kolovoza, i uobičajenih ljetnih zabrana, ograničenja za teretna motorna vozila iznad 7,5 t bit će:

četvrtak, 14. kolovoza – 15:00 do 23:00;
petak, Velika Gospa 15. kolovoza – 14:00 do 23:00;
subota, 16. kolovoza – 04:00 do 14:00;
nedjelja, 17. kolovoza – 12:00 do 23:00.

Povremeno je pojačan putnički promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Makljaža kod Novog Vinodolskog: Turisti i lokalci se mlatili. Jedan imao grablje!
BIZARNA SNIMKA

VIDEO Makljaža kod Novog Vinodolskog: Turisti i lokalci se mlatili. Jedan imao grablje!

Napravili su nered u kafiću, a onda su se preselili na obalu gdje su se nastavili mlatiti. Primorsko-goranska policija potvrdila nam je da su zaprimili dojavu te da su postupanja u tijeku
Potresna ispovijest Tamare: Morski pas pojeo mi je kolegicu pred očima. Kao scena iz 'Ralja'
JEZIVI NAPAD

Potresna ispovijest Tamare: Morski pas pojeo mi je kolegicu pred očima. Kao scena iz 'Ralja'

Nakon nekih sat vremena plivanja čula sam Christy kako vrišti. Prvo sam mislila da se utapa i viknula sam joj da se ne predaje. Ali onda sam shvatila da oko nje kruže morski psi, prisjeća se Tamara...
Šefica Hitne koja kaže i laže da hitnjaci ne žele beneficirani staž ima 4000 eura plaću, kuće...
IMOVINSKA HDZ-OVKE

Šefica Hitne koja kaže i laže da hitnjaci ne žele beneficirani staž ima 4000 eura plaću, kuće...

Maja Grba-Bujević u fokusu je nakon nevjerojatne izjave. Malo smo istražili što sve ima u imovinskoj kartici

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025