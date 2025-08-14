HAK: Zabrane na Jadranskoj magistrali zbog jakog vjetra

Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, važnijim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, pojedinim graničnim prijelazima te trajektnim lukama i pristaništima, javlja HAK.

Autocesta A1 Zagreb-Ploče-Karamatići:

povećana je gustoća prometa između Zagreba i Bosiljeva u oba smjera;

pred naplatama Lučko i Demerje nema dužih čekanja.

Zbog vjetra:

na Jadranskoj magistrali (DC8) između Novog Vinodolskog i Senja zabrana je prometa za I. skupinu vozila - autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle.

Zbog blagdana Velike Gospe, 15. kolovoza, i uobičajenih ljetnih zabrana, ograničenja za teretna motorna vozila iznad 7,5 t bit će:

četvrtak, 14. kolovoza – 15:00 do 23:00;

petak, Velika Gospa 15. kolovoza – 14:00 do 23:00;

subota, 16. kolovoza – 04:00 do 14:00;

nedjelja, 17. kolovoza – 12:00 do 23:00.

Povremeno je pojačan putnički promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom.