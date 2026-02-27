HAK: Zbog prometne nesreće na A3 vozi se uz ograničenje brzine

Zbog prometne nesreće na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvora Novska i čvora Lipovljani u smjeru Bregane, vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine 80 km/h, izvijestio je u petak ujutro Hrvatski autoklub (HAK).

Zbog radova na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvora Kosnica i čvora Jakuševec u smjeru Bregane, kolona je oko jedan kilometar, a usporeno uz zastoje vozi se na dionici Istarskog ipsilona između čvora i tunela Učka i na brzoj cesti Solin-Klis (DC1).

HAK upozorava i na smanjenu vidljivost zbog magle mjestimice na cestama u unutrašnjosti, kao i na to da je zbog niskih temperature moguća poledica.

Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozače HAK poziva da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.