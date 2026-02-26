Obavijesti

10 DANA NAPADA

Hakeri napali Petrokemiju u Kutini. Obranili su se

Hakeri napali Petrokemiju u Kutini. Obranili su se
Hakerski napad počeo je 16. veljače, kada je došlo do neovlaštenog pristupa dijelu IT infrastrukture. Napadači su pritom enkriptiralli virtualne servere Društva, što upućuje na tzv. ransomware napad, navodi se u priopćenju

Petrokemija d.d. Kutina uspješno se obranila od hakerskog napada, normalizirala poslovanje te angažirala vanjskog stručnog suradnika za zaštitu podataka. Tijekom desetodnevnog incidenta proizvodni procesi u tvornici nisu bili ugroženi, izvijestili su iz te kompanije u četvrtak.

Hakerski napad počeo je 16. veljače, kada je došlo do neovlaštenog pristupa dijelu IT infrastrukture. Napadači su pritom enkriptiralli virtualne servere Društva, što upućuje na tzv. ransomware napad, navodi se u priopćenju.

Incident je otkriven istoga dana, nakon čega su odmah poduzete mjere radi ograničavanja štete te je pokrenuta istraga u suradnji s vanjskim stručnjacima za kibernetičku sigurnost.

Prema dosadašnjim preliminarnim rezultatima analize, nema potvrde da je bilo neovlaštenog preuzimanja (eksfiltracije) podataka kupaca i poslovnih partnera. Ipak, s obzirom na prirodu incidenta, mogućnost takvog rizika zasad se ne može u potpunosti isključiti, dok se ne dovrši forenzička analiza koja je u tijeku.

Iz kompanije naglašavaju i da je proizvodni proces u potpunosti odvojen od zahvaćenog dijela IT sustava. Sigurnosni incident ograničen je na administrativni segment infrastrukture te ni na koji način nije utjecao na proizvodnju, kvalitetu proizvoda niti na isporuke.

Kako bi spriječili buduće kibernetičke incidente, u Petrokemiji su poduzeli niz dodatnih zaštitnih mjera te imenovali vanjskog službenika za zaštitu osobnih podataka (DPO), koji prati tijek incidenta i koordinira aktivnosti vezane uz zaštitu podataka.

Petrokemija d.d. nastavlja intenzivnu suradnju s nadležnim tijelima i stručnjacima za kibernetičku sigurnost te će, u skladu s utvrđenim činjenicama, pravodobno obavještavati sve relevantne dionike o novim saznanjima.

