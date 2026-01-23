Obavijesti

News

Komentari 0
KLJUČNI DOKUMENT

HAKOM donio Strateški plan upravljanja RF spektrom

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
HAKOM donio Strateški plan upravljanja RF spektrom
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL, ilustracija

Strateški plan ključni je dokument o upravljanju RF spektrom kao ograničenim i vrijednim nacionalnim resursom

Admiral

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) donijela je Strateški plan aktivnosti upravljanja radiofrekvencijskim (RF) spektrom za razdoblje 2026.-2029. kojim se uz ostalo osigurava odgovorno i učinkovito upravljanje i ravnopravan pristup tom spektru.

Strateški plan ključni je dokument o upravljanju RF spektrom kao ograničenim i vrijednim nacionalnim resursom, čiji se glavni ciljevi temelje na pristupu učinkovite i djelotvorne uporabe tog spektra s namjerom potpore gospodarskom razvoju, tehnološkom napretku te razvoju društva i zaštiti javnog interesa u RH, navodi HAKOM.

VELIK RAST HAKOM: Prihodi na tržištu elektroničkih komunikacija u 2024. porasli na 1,8 mlrd eura
HAKOM: Prihodi na tržištu elektroničkih komunikacija u 2024. porasli na 1,8 mlrd eura

Planom se također osigurava i regulatorna predvidivost, važna za ravnopravan pristup RF spektru svim dionicima, kao i sigurne te napredne mreže i usluge koje doprinose razvoju cijelog društva, ističu iz HAKOM-a u petak.

U planu su obrađene i pojedine radiokomunikacijske službe poput radiodifuzije, pomorske i zrakoplovne službe, radioamatera i drugih, ali i aktualne teme poput 6G tehnologije, dijeljenja spektra, uporabe satelitskih komunikacija, primjene bespilotnih letjelica, te regulatornih pitanja vezanih uz elektromagnetska polja i radijsku opreme.

Izrađena je i sažeta verzija strateškog plana usmjerena na planirane aktivnosti HAKOM-a, što se može vidjeti na web stranicama tog regulatora.

ŠIRI SE OPTIKA Telekom tržište u Hrvatskoj nastavit će rasti i tijekom 2026.
Telekom tržište u Hrvatskoj nastavit će rasti i tijekom 2026.

Naglašava se i važnost digitalizacije HAKOM-ovog upravljanja RF spektrom, što se znatno ubrzalo nakon 2020. zbog potrebe za udaljenim i neprekinutim pružanjem regulatornih usluga tijekom pandemije covida, a danas digitalni sustavi omogućuju potpuno elektronički tijek izdavanja dozvola za uporabu RF spektra putem platforme e-Agencija (eDozvola2), uključujući i podnošenje zahtjeva, obradu, izdavanje dozvola i naplatu naknada.

- HAKOM kontinuirano unapređuje digitalne alate, povećava dostupnost otvorenih podataka i transparentnost rada te razmatra primjenu umjetne inteligencije radi daljnje automatizacije i učinkovitijeg upravljanja RF spektrom, osobito u scenarijima dijeljene uporabe spektra - stoji u sažetku tog plana.

PRVO TROMJESEČJE Rast prihoda od usluga na tržištu elektroničkih komunikacija
Rast prihoda od usluga na tržištu elektroničkih komunikacija

U području digitalizacije upravljanja RF spektrom, a u sklopu Strateškog plana aktivnosti upravljanja RF spektrom do 2029., HAKOM planira razvijati nove digitalne alate poput karti pokrivanja javnih mreža pokretnih komunikacija, te definirati i objavljivati setove podataka u skladu s Direktivom o otvorenim podacima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora i Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Plan je razvijati i unaprijediti postojeće alate koji se odnose na upravljanje RF spektrom, izdavanje dozvola te dostupnost podataka korisnicima spektra i javnosti, kao i pratiti i razmatrati mogućnost primjene novih alata u procesima upravljanja i kontrole RF spektra, poput onih temeljenih na umjetnoj inteligenciji.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Thompson se oglasio o dva nelegalna objekta koje mora rušiti. Evo što je objavio
'PRIZNAJEM, POGRIJEŠIO SAM'

Thompson se oglasio o dva nelegalna objekta koje mora rušiti. Evo što je objavio

Državni inspektorat potvrdio, Marko Perković Thompson bespravno gradio u Čavoglavama: 'Ispričavam se svima koje je taj moj montažni objekt ugrozio i svima kojima sam time nanio štetu i duševne boli'
Zelenski otkrio da će se pregovarati o teritorijima
PRATITE NA 24SATA

Zelenski otkrio da će se pregovarati o teritorijima

Ujedinjeni Arapski Emirati danas su domaćin povijesnog sastanka na kojem će po prvi put od početka ruske invazije za isti stol sjesti pregovarači Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država
DOZNAJEMO Thompson ilegalno sagradio objekt u Čavoglavama! Inspekcija naredila da ga sruši
BESPRAVNA GRADNJA

DOZNAJEMO Thompson ilegalno sagradio objekt u Čavoglavama! Inspekcija naredila da ga sruši

Inspektorat je, bez navođenja imena, rekao kako je investitoru naređeno da u roku od 90 dana ukloni bespravno izgrađene građevine

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026