HAKOM donio Strateški plan upravljanja RF spektrom

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) donijela je Strateški plan aktivnosti upravljanja radiofrekvencijskim (RF) spektrom za razdoblje 2026.-2029. kojim se uz ostalo osigurava odgovorno i učinkovito upravljanje i ravnopravan pristup tom spektru.

Strateški plan ključni je dokument o upravljanju RF spektrom kao ograničenim i vrijednim nacionalnim resursom, čiji se glavni ciljevi temelje na pristupu učinkovite i djelotvorne uporabe tog spektra s namjerom potpore gospodarskom razvoju, tehnološkom napretku te razvoju društva i zaštiti javnog interesa u RH, navodi HAKOM.

Planom se također osigurava i regulatorna predvidivost, važna za ravnopravan pristup RF spektru svim dionicima, kao i sigurne te napredne mreže i usluge koje doprinose razvoju cijelog društva, ističu iz HAKOM-a u petak.

U planu su obrađene i pojedine radiokomunikacijske službe poput radiodifuzije, pomorske i zrakoplovne službe, radioamatera i drugih, ali i aktualne teme poput 6G tehnologije, dijeljenja spektra, uporabe satelitskih komunikacija, primjene bespilotnih letjelica, te regulatornih pitanja vezanih uz elektromagnetska polja i radijsku opreme.

Izrađena je i sažeta verzija strateškog plana usmjerena na planirane aktivnosti HAKOM-a, što se može vidjeti na web stranicama tog regulatora.

Naglašava se i važnost digitalizacije HAKOM-ovog upravljanja RF spektrom, što se znatno ubrzalo nakon 2020. zbog potrebe za udaljenim i neprekinutim pružanjem regulatornih usluga tijekom pandemije covida, a danas digitalni sustavi omogućuju potpuno elektronički tijek izdavanja dozvola za uporabu RF spektra putem platforme e-Agencija (eDozvola2), uključujući i podnošenje zahtjeva, obradu, izdavanje dozvola i naplatu naknada.

- HAKOM kontinuirano unapređuje digitalne alate, povećava dostupnost otvorenih podataka i transparentnost rada te razmatra primjenu umjetne inteligencije radi daljnje automatizacije i učinkovitijeg upravljanja RF spektrom, osobito u scenarijima dijeljene uporabe spektra - stoji u sažetku tog plana.

U području digitalizacije upravljanja RF spektrom, a u sklopu Strateškog plana aktivnosti upravljanja RF spektrom do 2029., HAKOM planira razvijati nove digitalne alate poput karti pokrivanja javnih mreža pokretnih komunikacija, te definirati i objavljivati setove podataka u skladu s Direktivom o otvorenim podacima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora i Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Plan je razvijati i unaprijediti postojeće alate koji se odnose na upravljanje RF spektrom, izdavanje dozvola te dostupnost podataka korisnicima spektra i javnosti, kao i pratiti i razmatrati mogućnost primjene novih alata u procesima upravljanja i kontrole RF spektra, poput onih temeljenih na umjetnoj inteligenciji.