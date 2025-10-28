Djelatnici Tržnice Dolac odmah su po saznanju o padu žbuke zatvorili prostor, a tijekom utorka obavljen je pregled statičara
Hala na tržnici Dolac bit će zatvorena do kraja sanacije
Podružnica Tržnice Zagreb privremeno je zatvorila unutarnji prostor tržnice Dolac zbog pada manjeg dijela žbuke sa stropa, hala će ostati zatvorena do završetka sanacije, a zakupci nastavljaju rad na ostalim dijelovima tržnice, izvijestili su u u utorak iz Zagrebačkog holdinga.
Djelatnici Tržnice Dolac odmah su po saznanju o padu žbuke zatvorili prostor, a tijekom utorka obavljen je pregled statičara.
Voditelj Podružnice Tržnice Zagreb Marin Rončević istaknuo je da je na temelju preliminarnog pregleda i mišljenja stručnjaka donesena odluka da hala tržnice Dolac ostaje i dalje zatvorena.
-Vjerojatno će biti potrebne neke intervencije, a u narednim danima očekujemo da će stručnjaci utvrditi koje su radnje potrebne za vraćanje prostora u funkciju. Te ćemo radnje u najboljem interesu kupaca i posjetitelja poduzeti bez odgađanja - poručio je u priopćenju.
Iz Zagrebačkog holdinga ranije su izvijestili da je s jednog segmenta stropa u hali Dolca u utorak oko 4.45 sati ujutro, otpao komad žbuke dimenzija oko 1,5 puta 1,5 metar te da ozlijeđenih nema. Unutarnji prostor tržnice preventivno je tada zatvoren za posjetitelje i zakupce, a radi normalizacije rada obavljen je stručni pregled.
Podsjetili su i da je pregledom tržnice Dolac 2020. utvrđeno kako je njezina konstrukcija sigurna te da su Tržnice Zagreb već osigurale sredstva za projekt obnove tržne plohe u narednom razdoblju.
Na ulazu u halu postavljena je obavijest kojom se posjetitelji i zakupci obavještavaju da je prostor privremeno zatvoren zbog pregleda te im zahvaljuju na razumijevanju.
