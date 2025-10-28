Obavijesti

PALA ŽBUKA SA STROPA

Hala na tržnici Dolac bit će zatvorena do kraja sanacije

Piše HINA.
Čitanje članka: < 1 min
Hala na tržnici Dolac bit će zatvorena do kraja sanacije
Djelatnici Tržnice Dolac odmah su po saznanju o padu žbuke zatvorili prostor, a tijekom utorka obavljen je pregled statičara

Podružnica Tržnice Zagreb privremeno je zatvorila unutarnji prostor tržnice Dolac zbog pada manjeg dijela žbuke sa stropa, hala će ostati zatvorena do završetka sanacije, a zakupci nastavljaju rad na ostalim dijelovima tržnice, izvijestili su u u utorak iz Zagrebačkog holdinga.

Djelatnici Tržnice Dolac odmah su po saznanju o padu žbuke zatvorili prostor, a tijekom utorka obavljen je pregled statičara.

Voditelj Podružnice Tržnice Zagreb Marin Rončević istaknuo je da je na temelju preliminarnog pregleda i mišljenja stručnjaka donesena odluka da hala tržnice Dolac ostaje i dalje zatvorena.

 -Vjerojatno će biti potrebne neke intervencije, a u narednim danima očekujemo da će stručnjaci utvrditi koje su radnje potrebne za vraćanje prostora u funkciju. Te ćemo radnje u najboljem interesu kupaca i posjetitelja poduzeti bez odgađanja - poručio je u priopćenju. 

Iz Zagrebačkog holdinga ranije su izvijestili da je s jednog segmenta stropa u hali Dolca u utorak oko 4.45 sati ujutro, otpao komad žbuke dimenzija oko 1,5 puta 1,5 metar te da ozlijeđenih nema. Unutarnji prostor tržnice preventivno je tada zatvoren za posjetitelje i zakupce, a radi normalizacije rada obavljen je stručni pregled.

Podsjetili su i da je pregledom tržnice Dolac 2020. utvrđeno kako je njezina konstrukcija sigurna te da su Tržnice Zagreb već osigurale sredstva za projekt obnove tržne plohe u narednom razdoblju.

Na ulazu u halu postavljena je obavijest kojom se posjetitelji i zakupci obavještavaju da je prostor privremeno zatvoren zbog pregleda te im zahvaljuju na razumijevanju.

