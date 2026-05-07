Obavijesti

News

Komentari 5
NEVJEROJATNO

HALO, JA SAM Papa Lav nazvao banku, djelatnica mu poklopila

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
HALO, JA SAM Papa Lav nazvao banku, djelatnica mu poklopila
Foto: REMO CASILLI/REUTERS

McCarthy je kasnije potvrdio da je priča istinita te dodao da je problem na kraju riješen zahvaljujući pomoći drugog svećenika koji poznaje predsjednika banke. Iz Vatikana zasad nisu komentirali cijeli slučaj

Papa Lav XIV., rođen kao Robert Francis Prevost u Chicagu, našao se u nesvakidašnjoj situaciji kada je nakon izbora za poglavara Katoličke Crkve pokušao telefonski promijeniti podatke u svojoj banci u SAD-u. Kako je ispričao njegov dugogodišnji prijatelj, velečasni Tom McCarthy, tijekom susreta s vjernicima u Napervilleu u Illinoisu prošloga tjedna, papa Lav je nekoliko mjeseci nakon izbora za poglavara Katoličke Crkve nazvao svoju banku kako bi promijenio broj telefona i adresu u evidenciji, piše New York Times.

SASTANAK U VATIKANU Rubio se sastaje s papom nakon Trumpovih napada zbog Irana
Rubio se sastaje s papom nakon Trumpovih napada zbog Irana

Iako se predstavio punim imenom i točno odgovorio na sva sigurnosna pitanja, djelatnica banke poručila mu je da to nije dovoljno te da osobno mora doći u poslovnicu.

- Rekao joj je da to neće moći učiniti jer joj je dao sve potrebne podatke, rekao je McCarthy, prenosi The New York Times.

Papa je zatim pokušao objasniti o kome je riječ.

ŠIRI KRŠĆANSKU PORUKU Papa odgovorio Trumpu: 'Misija crkve je propovijedati mir!'
Papa odgovorio Trumpu: 'Misija crkve je propovijedati mir!'

- Bi li vam nešto značilo kada bih vam rekao da sam papa Lav?, navodno je upitao zaposlenicu, nakon čega mu je ona prekinula poziv.

McCarthy je kasnije potvrdio da je priča istinita te dodao da je problem na kraju riješen zahvaljujući pomoći drugog svećenika koji poznaje predsjednika banke. Iz Vatikana zasad nisu komentirali cijeli slučaj.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
DOĐI, MIC, MIC Snimio ogromnu mačku kraj Vinkovaca: 'Ovo nisam vidio u 35 godina...'
FOTO

DOĐI, MIC, MIC Snimio ogromnu mačku kraj Vinkovaca: 'Ovo nisam vidio u 35 godina...'

Naš čitatelj snimio je neobično veliku mačku u šljiviku kraj Vinkovaca. Poslali smo fotografije stručnjaku da nam kaže radi li se o vrlo rijetkoj divljoj mački
FOTO Grmljavinsko nevrijeme stiže prema Hrvatskoj, evo što nas čeka: 'Budite na oprezu'
NOVO POGORŠANJE VREMENA

FOTO Grmljavinsko nevrijeme stiže prema Hrvatskoj, evo što nas čeka: 'Budite na oprezu'

Vrijeme na obali dodatno će otežavati vjetar. U unutrašnjosti će puhati umjeren jugozapadnjak, dok su u gorju mogući i jaki udari
SCENA UŽASA Vozač izgubio kontrolu, kamion se prevrnuo na ogradu: Sve je puno policije!
NESREĆA U DUGOPOLJU

SCENA UŽASA Vozač izgubio kontrolu, kamion se prevrnuo na ogradu: Sve je puno policije!

Policija dodaje da je u tijeku očevid, a po dovršetku će biti poznato više informacija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026