HALO, JA SAM Papa Lav nazvao banku, djelatnica mu poklopila

Papa Lav XIV., rođen kao Robert Francis Prevost u Chicagu, našao se u nesvakidašnjoj situaciji kada je nakon izbora za poglavara Katoličke Crkve pokušao telefonski promijeniti podatke u svojoj banci u SAD-u. Kako je ispričao njegov dugogodišnji prijatelj, velečasni Tom McCarthy, tijekom susreta s vjernicima u Napervilleu u Illinoisu prošloga tjedna, papa Lav je nekoliko mjeseci nakon izbora za poglavara Katoličke Crkve nazvao svoju banku kako bi promijenio broj telefona i adresu u evidenciji, piše New York Times.

Iako se predstavio punim imenom i točno odgovorio na sva sigurnosna pitanja, djelatnica banke poručila mu je da to nije dovoljno te da osobno mora doći u poslovnicu.

- Rekao joj je da to neće moći učiniti jer joj je dao sve potrebne podatke, rekao je McCarthy, prenosi The New York Times.

Papa je zatim pokušao objasniti o kome je riječ.

- Bi li vam nešto značilo kada bih vam rekao da sam papa Lav?, navodno je upitao zaposlenicu, nakon čega mu je ona prekinula poziv.

McCarthy je kasnije potvrdio da je priča istinita te dodao da je problem na kraju riješen zahvaljujući pomoći drugog svećenika koji poznaje predsjednika banke. Iz Vatikana zasad nisu komentirali cijeli slučaj.