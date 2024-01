Hamas je oteo Nou, obitelj je došla u Hrvatsku: 'Pomozite da je vratimo, majka joj umire'

Ono što je trebalo biti odličan provod u izraelskoj pustinji Negev, gdje je bio organiziran glazbeni festival Nova, pretvorilo se u krvavi masakr nakon što su Hamasovi teroristi izveli brutalan napad ostavivši iza sebe na stotine mrtvih i ranjenih. Mnoge su sudionike festivala oteli te ih drže kao taoce sve od 7. listopada prošle godine.

Među otetima su i 26-godišnja Noa Argamani te 22-godišnji Bar Kuperstein. Njihove su tete i rođaci stigli u Hrvatsku i tom prilikom obje su obitelji dale ekskluzivan intervju za 24sata navodeći da im se srce raspada od boli i mole pomoć.

Cilj posjeta Hrvatskoj, gdje su se sastali s ministrom vanjskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom i Savezom obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, je da javnost ne zaboravi na Izrael i pomogne im vratiti članove njihovih obitelji.

Otkrili su nam da su od ministra Grlića Radmana molili pomoć te su tražili da, između ostalog, urgira u sjedištu EU kako bi se izvršio pritisak na Katar i Egipat da nastave pregovarati s Hamasom o puštanju talaca.

Sastali su se i sa Savezom obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, čiji su im članovi, kažu nam, dali savjete i podijelili s njima iskustva iz Domovinskog rata.

Hamas objavio dva videa s Argamani

Obje su obitelji u teškom stanju te su stigle u Hrvatsku uz pratnju psihologinje, koja im je pogotovo trebala jer je tijekom putovanja Hamas objavio video na kojem se nalazi Noa Argamani.

Ona je postala jedan od simbola mučnog napada na izraelske civile 7. listopada i talačke krize koja je uslijedila nakon što se internetom proširila šokantna snimka na kojoj se vidi kako je hamasovci odvlače na motociklu, a ona moli da je ne ubiju. Nou Argamani oteli su s glazbenog festivala Nova, kao i njezina dečka Avinatana Ora. Rođena je 12. listopada 1997. godine i u zatočeništvu je navršila 26 godina. Roditeljima Liori i Yaakovu jedino je dijete.

Noa se i dalje nalazi u Hamasovu zatočeništvu, a ovih je dana Hamas objavio dva videa s njom. Na prvom ona, Yossi Sharabi (53) i Itai Svirsky (38) mole izraelsku vladu da prekine ofenzivu u Gazi te tako osiguraju njihovo oslobođenje. Drugi video objavljen je u ponedjeljak, a na njemu Argamani govori kako su Yossi i Itali poginuli tijekom izraelskoga granatiranja Gaze.

Noina teta Yaffa Ohad stigla je u posjet Hrvatskoj sa sinom Omerom, a u ekskluzivnom intervjuu za 24sata otkrila nam je da se sastala s ministrom Gordanom Grlićem Radmanom, kojega je zamolila za pomoć, te nam je otkrila što je sve prethodilo Noinoj otmici.

- Moj brat, Noin otac, u teškoj je situaciji jer brine za suprugu, koja je teško bolesna, ima četvrti stadij karcinoma i jedina joj je želja barem jedanput zagrliti svoje jedino dijete. Ona je prekrasna djevojka, meni je kao rođena kći i svi smo izvan sebe, samo želimo da se što prije vrati kući - rekla nam je na početku razgovora.

Yaffa sa svojom obitelji živi u Tel Avivu, a brat i njegova obitelj u Beer Ševi.

Ispričala nam je što se sve zbivalo prije Noine otmice.

- Noa i njen dečko bili su u petak kod mojeg brata i šogorice na večeri. Zatim su posudili njihov auto jer su rekli da idu na izlet. Roditeljima nisu rekli da idu na glazbeni festival. Zadnji put s njom su razgovarali te večeri. Drugo jutro, u subotu, kad sam doznala za napad, odmah sam zvala brata i pitala što se događa i gdje je Noa. Odgovorio je da ne zna jer je ne može dobiti i da su samo dobili poruku njenog dečka da su dobro i da ne brinu. To je bila zadnja komunikacija, nije im napisao da su na festivalu. Ja sam je isto zvala, nije se javljala. Krenula sam sa suprugom prema Beer Ševi kad me zvala prijateljica i rekla da mi je vidjela brata na TV-u. Njemu su rekli da ode u bolnicu u koju dovoze ranjene, mislio je da je Noa ondje. Ali nije bila. U bolnici je netko čuo mojeg brata da se raspituje za Nou i čuo ga je jedan pacijent te mu rekao da je izašao potresan video i pitao ga je li to ona. Tad je moj brat ugledao Nou na videu, snimku koja prikazuje kako je otimaju, i onesvijestio se. Mene je poslije nazvao, nije mi htio reći telefonom što se dogodilo nego je rekao da im dođemo doma - govori nam Yaffa.

Nakon što su se okupili u bratovoj kući, saznala je što se dogodilo. Pokušali su Noi hakirati mobitel i doznati gdje je.

- Uspjeli su vidjeti njenu lokaciju neko vrijeme, vidjeli su da se miče s mjesta i do 15 sati te subote znali su gdje je, vidjeli smo da je na jugu Gaze - kaže.

Zvali su policiju i obavještajce. Oni su im uzeli DNK uzorak i rekli da će raditi na njenom spašavanju.

Cijela obitelj bila je u potpunom šoku.

- Bilo je kao da smo u nekom filmu, nismo vjerovali da se to dogodilo. Šogorica je smrtno bolesna, brat je jadan, svi se osjećamo nemoćni. Zato smo odlučili ići po svijetu te moliti za pomoć i utjecaj na Katar i Egipat da se dogovore o puštanju talaca - kaže nam.

'Raspala sam se nakon videa'

A tijekom putovanja prema Hrvatskoj doznala je za video u kojem se Noa pojavila.

- To me slomilo, plakala sam cijelo vrijeme otkad sam vidjela video. Zadnja tri mjeseca imala sam osjećaj da će sve biti dobro, a nakon tog videa prvi sam se put raspala.

Bila sam uvjerena da će ih pustiti kad su oslobađali ostale taoce. Tako je trebalo biti jer su trebali pustiti sve žene i djecu. Da su se držali sporazuma, ona bi bila doma. Tad sam shvatila da je neće osloboditi i opet sam pala u depresiju, kao i cijela obitelj. No onda se opet nadaš, skupljaš hrabrost za dalje. Došla sam u posjet Hrvatskoj jer ste imali Domovinski rat i nestale, ta nam je tema bliska, a uz to ste u EU. Nadamo se da ćete utjecati na Katar i Egipat da nastave pregovore s Hamasom. Ministar Grlić Radman obećao je pomoći nam, rekao je da je i on izgubio člana obitelji u ratu, bio je vrlo empatičan. A isto tako pozivamo Crveni križ da radi svoj posao te da taocima pruži bar minimalnu pomoć. U Gazi su naša djeca, starci, bolesni i ranjeni. Nitko ne zna zašto ih Crveni križ ne obilazi. Ili nešto skrivaju ili im Hamas ne da da posjete taoce - kazala je.

Dodaje i kako je vrlo razočarana u svjetski pokret Me too.

- Nisam čula njihov glas, a možete zamisliti što se događa ženama koje su zatočene u Gazi. Znamo da je bilo silovanja i ubijanja iako u Kur'anu stoji da je zabranjeno silovanje. Mee too pokret šuti. Gdje su? Zašto ne ustanu i ne kažu 'Dosta je'? Je li to zato što su naše žene Židovke? A kad god je neka katastrofa, potres u Turskoj, katastrofa u Africi, Izrael uvijek šalje pomoć - kazala je.

Navodi kako se sastala i s obiteljima talaca koji su oslobođeni i da nitko nije vidio ni čuo išta o njenoj Noi te da se nadaju da će što prije biti s njima.

- Majka joj umire, želi da je barem još jednom zagrli. Noa je divna djevojka, ima puno prijatelja, voli glazbu, ples, studira informatiku, puna je života, samo želimo da je s nama - poručuje njena teta Yaffa Ohad.

Bar Kuperstein radio je kao zaštitar na glazbenom festivalu u Re'imu i kad su teroristi počeli pristizati, Bar je ostao pomagati izraelskoj policiji. Bar je kao bolničar pružao prvu pomoć sudionicima zabave koje su teroristi ranili, iako je mogao pobjeći i spasiti se.

Barova teta Mazy Zafrani s kćeri Shalev stigla je u Hrvatsku, gdje se sastala s ministrom vanjskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom i zamolila ga za pomoć.

U ekskluzivnom intervjuu za 24sata kaže kako je njegova obitelj saznala da je otet nakon što su vidjeli snimku koju je Hamas objavio. Bar je, dodaje, najstariji brat u obitelji s petero djece i glavni je hranitelj obitelji.

Barov otac, Tal Kuperstein, bio je bolničar volonter na motociklu i tijekom spašavanja četverogodišnje djevojčice koja je doživjela prometnu nesreću, i sam je teško ozlijeđen. U bolnici je proveo više od godinu dana i od tada se oporavlja i ne može raditi. Stoga je Bar od srednje škole postao glavni hranitelj obitelji. Bar volontira u podružnici Yadidim u Holonu i kombinira to s poslom kako bi uzdržavao obitelj.

- Bar je na festivalu radio kao zaštitar i nakon raketiranja počeo je evakuirati ljude, vozio ih je svojim džipom u obližnje selo i tako nekoliko grupa ljudi. Uz to je medicinski tehničar, pa je pružao prvu pomoć ranjenicima. Dok ih je spašavao, teroristi su ga zarobili. Njegovi prijatelji rekli su nam kako su ga zvali da pobjegne s njima, ali nije htio. Otišao je spašavati ostale. U posljednjem telefonskom razgovoru s obitelji rekao nam je da evakuira ljude i da je našao način da ih spasi. Još je rekao da će, kad ih sve spasi, doći doma. No još se nije vratio - na rubu suza nam govori njegova teta Mazy Zafrani.

Obitelj ga je neprestano zvala, ali nije se javljao.

- Tad smo na Instagramu objavili njegovu fotografiju i javili su nam se neki koji su ga prepoznali te nam rekli da je on na videu koji je Hamas objavio. Moja sestra, njegova majka, i suprug vidjeli su taj video i to je bio posljednji dokaz da je živ. Moja sestra se onesvijestila. Na videu se čuje kako otmičarima govori da pruže pomoć drugom taocu koji je otet s njim i ozlijeđen. Bili smo svi u šoku i neprestano smo plakali, nismo mogli ni govoriti. Prvi tjedan od otmice nismo mogli razumjeti što se događa. Nismo vjerovali da je to istina. Više puta smo gledali video - kaže nam.

'Ja sam njegov glas'

U Hrvatsku je došao, kaže, kako bi ispričao Barovu priču.

- Želim da cijeli svijet zna za njega, ja sam njegov glas. Mi, obitelji talaca, obilazimo svijet, tražimo pomoć od svih. Ja sam sad ovdje jer sam molila vašeg ministra Grlića Radmana da se založi za taoce, da EU pomogne utjecati na Katar, koji bi mogao pregovarati s Hamasom da puste naše voljene na slobodu. Tražimo i pomoć Crvenoga križa koji ne radi svoj posao i ne pomaže im. Moraju im pomoći, u Gazi su zarobljeni i bolesni i stari ljudi koji su preživjeli Holokaust i sad ga opet proživljavaju. U Hrvatskoj sam se sastala s vašim savezom za nestale, gospođa mi je dala snage za dalje, rekla je da nikad ne prestanemo tražiti ih. Ne želim da nam se dogodi što i Hrvatskoj, koja i nakon 30 godina od rata još ne zna gdje su im nestali - dodaje.

Susrela se i s obiteljima ostalih talaca, kao i s taocima koji su oslobođeni, no na njihovu žalost, Bara nitko od njih nije vidio tijekom zatočeništva.

- Neki su zarobljeni i smješteni u tunele, a neki su u privatnim stanovima sa stanovnicima Gaze. To su nam rekli oslobođeni, uvjeti su im bili katastrofalni, dobivali bi malo vode i jednu pitu na dan, a nekad ni to. Imali su stalno uperene puške u njih. Mnoge su ozlijedili, znamo da su žene seksualno zlostavljali - kaže nam Mazy Zafrani.

Dodaje kako je svijet počeo zaboravljati na Izrael i taoce.

- Čini mi se kako svijetu više nije važno što se događa našim otetim članovima obitelji, kao da su ih svi zaboravili dok oni pate u tunelima Gaze, ne znamo ni u kojem su stanju, imaju li hrane, vode, zlostavljaju li ih, a čuli smo iz mnogobrojnih priča oslobođenih talaca da su bili zlostavljani na razne načine. Preživjeli su golemu traumu, ali barem su doma, na sigurnom. A s druge strane, naši voljeni, naš Bar, i dalje su negdje u Gazi. Nemamo apsolutno nikakve informacije o njemu i ta neizvjesnost ubija i nas i njegove roditelje, braću i sestre. On ima veliko srce, to je pokazao i nesebičnim pomaganjem ranjenima na festivalu, zbog kojih je propustio priliku da sam bude spašen. Zato mi, članovi obitelji otetih, putujemo svijetom kako ih međunarodna javnost, cijeli svijet, ne bi zaboravila. Moramo ih spasiti, nemaju više ni minute - poručuje.

Obje su tete pozvale javnost da stane na noge i utječe na to da se svi taoci oslobode, a za kraj su još jednom naglasile kako očekuju od Crvenoga križa da hitno posjeti njihove najdraže i osigura im pomoć.