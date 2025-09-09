Obavijesti

Hamas preuzeo odgovornost za pucnjavu u Jeruzalemu: U krvavom napadu bilo 6 mrtvih

HINA
Dva palestinska napadača otvorila su u ponedjeljak vatru na autobusnoj stanici na periferiji Jeruzalema, ubivši šest osoba u "terorističkom napadu", kako ga je opisala policija, jednom od najsmrtonosnijih u gradu u posljednjih nekoliko godina.

Brigade al-Kasam, oružano krilo palestinske militantne organizacije Hamas, u utorak je preuzelo odgovornost za pucnjavu u Jeruzalemu u kojoj je dan ranije ubijeno šest osoba.

Hamas je u ponedjeljak pohvalio dvojicu palestinskih "boraca otpora" za koje je potvrdio da su izveli napad, ali nije bio preuzeo odgovornost.

NAKON IZRAELA Trump Hamasu: Ovo vam je posljednje upozorenje, prihvatite sporazum o taocima!
Trump Hamasu: Ovo vam je posljednje upozorenje, prihvatite sporazum o taocima!

Islamski džihad, druga palestinska militantna skupina, također je pohvalila pucnjavu.

Izraelska policija priopćila je da su dvojica napadača stigla automobilom i otvorila vatru na autobusnoj stanici na raskrižju Ramot.

Na mjestu događaja pronađeno je nekoliko komada oružja, streljiva i nož koje su napadači koristili, rekla je policija.

