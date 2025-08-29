Obavijesti

News

Komentari 1
OBJAVIT ĆE IMENA POGINULIH

Hamas upozorava na rizike za taoce uoči ofenzive na Gazu: 'Izloženi su rizicima kao i mi...'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Hamas upozorava na rizike za taoce uoči ofenzive na Gazu: 'Izloženi su rizicima kao i mi...'
Foto: Dawoud Abu Alkas

Vojska "vrlo intenzivno" djeluje u predgrađima Gaze, rekao je glasnogovornik Avichay Adraee

Palestinski islamistički pokret Hamas u petak je upozorio da će se izraelski taoci suočiti s "istim rizicima" kao i njegovi borci kada se radi o ofenzivi koju izraelske snage pripremaju na grad Gazu.

"Brinut ćemo se za zatvorenike (taoce) najbolje što možemo, a oni će biti s našim borcima u zonama borbi i sukoba, izloženi istim rizicima i istim životnim uvjetima", navodi se u izjavi palestinskog islamističkog pokreta Hamas.

"Za svakog zarobljenika ubijenog u agresiji objavit ćemo njegovo ime, fotografiju i dokaz o smrti", dodaje se u tekstu koji se pripisuje glasnogovorniku oružanog krila Hamasa, poznatom pod ratnim nadimkom Abu Obeida.

PRIPREMNE OPERACIJE Glasnogovornik: Vojska Izraela je aktivna u predgrađima Gaze
Glasnogovornik: Vojska Izraela je aktivna u predgrađima Gaze

Vlada izraelskog premijera Benjamina Netanyahua naredila je vojsci da se pripremi za veliku ofenzivu na grad Gazu s ciljem uništenja Hamasa i vraćanja u Izrael svih talaca koji se još uvijek drže u Pojasu Gaze.

Glasnogovornik izraelske vojske rekao je u petak da vojska provodi "pripremne operacije" u predgrađima grada Gaze, signalizirajući da je Izrael spreman za početak ofenzive kojoj je cilj osvajanje tog grada na sjeveru palestinske enklave.

Vojska "vrlo intenzivno" djeluje u predgrađima Gaze, rekao je glasnogovornik Avichay Adraee.

Izrael planira potpuno zauzimanje grada, a ranije je najavio da će iz njega preseliti gotovo milijun ljudi na jug Pojasa Gaze. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Stiže druga runda nevremena: Upalili crveni alarm za tri regije, najavili jaku kišu i grmljavinu!
PRIPAZITE!

Stiže druga runda nevremena: Upalili crveni alarm za tri regije, najavili jaku kišu i grmljavinu!

Kišovito i tmurno vrijeme očekuje nas i sutra. DHMZ je najavio mjestimičnu kišu, ali i izraženije pljuskove s grmljavinom.
Poduzetnicu koja je napala ZET-ovca protjerat će iz Hrvatske: 'Opasnost je za javni poredak'
TRI GODINE NE SMIJE U EU

Poduzetnicu koja je napala ZET-ovca protjerat će iz Hrvatske: 'Opasnost je za javni poredak'

Odluka je uslijedila nakon što je viralna snimka otkrila njezin fizički sukob s vozačem ZET-ovog tramvaja. Ranije je vozila pijana, bez vozačke dozvole i s brzinom većom od ograničene. Pozive na sud je ignorirala
Nova sramota: Huligani ispisali jeziv grafit protiv Dalije Orešković i Miljenka Jergovića
ZASTRAŠUJUĆE PORUKE

Nova sramota: Huligani ispisali jeziv grafit protiv Dalije Orešković i Miljenka Jergovića

Dan nakon jezivog grafita koji je osvanuo na zgradi fasade u koji živi Miljenko Jergović, u Zagrebu se pojavio novi grafit

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025