Hamas upozorava na rizike za taoce uoči ofenzive na Gazu: 'Izloženi su rizicima kao i mi...'

Palestinski islamistički pokret Hamas u petak je upozorio da će se izraelski taoci suočiti s "istim rizicima" kao i njegovi borci kada se radi o ofenzivi koju izraelske snage pripremaju na grad Gazu.

"Brinut ćemo se za zatvorenike (taoce) najbolje što možemo, a oni će biti s našim borcima u zonama borbi i sukoba, izloženi istim rizicima i istim životnim uvjetima", navodi se u izjavi palestinskog islamističkog pokreta Hamas.

"Za svakog zarobljenika ubijenog u agresiji objavit ćemo njegovo ime, fotografiju i dokaz o smrti", dodaje se u tekstu koji se pripisuje glasnogovorniku oružanog krila Hamasa, poznatom pod ratnim nadimkom Abu Obeida.

Vlada izraelskog premijera Benjamina Netanyahua naredila je vojsci da se pripremi za veliku ofenzivu na grad Gazu s ciljem uništenja Hamasa i vraćanja u Izrael svih talaca koji se još uvijek drže u Pojasu Gaze.

Glasnogovornik izraelske vojske rekao je u petak da vojska provodi "pripremne operacije" u predgrađima grada Gaze, signalizirajući da je Izrael spreman za početak ofenzive kojoj je cilj osvajanje tog grada na sjeveru palestinske enklave.

Vojska "vrlo intenzivno" djeluje u predgrađima Gaze, rekao je glasnogovornik Avichay Adraee.

Izrael planira potpuno zauzimanje grada, a ranije je najavio da će iz njega preseliti gotovo milijun ljudi na jug Pojasa Gaze.