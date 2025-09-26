Hamasovac: Napad i žrtve u Gazi su se isplatile!

Visoki dužnosnik Hamasa Ghazi Hamad branio je smrtonosne napade na Izrael 7. listopada, rekavši za CNN da je to stvorilo zlatni trenutak za palestinsku stvar, unatoč desecima tisuća poginulih u Gazi.

U opširnom intervjuu u Dohi, dva tjedna nakon što je preživio izraelski zračni napad na kompleks Hamasa u katarskoj prijestolnici, Hamad je istaknuo sve veće međunarodne osude izraelske ofenzive na Gazu i niz zemalja koje su priznale palestinsku državnost. Nije pokazao žaljenje zbog posljedica po palestinske civile u Gazi, koji su najviše stradali u izraelskim napadima.

- Znate li koja je korist od 7. listopada sada? ...Ako pogledate (Glavnu skupštinu) Ujedinjenih naroda jučer, kad je oko 194 ljudi otvorilo oči i vidjelo zvjerstva, brutalnost Izraela, i svi su oni osudili Izrael. Čekali smo ovaj trenutak 77 godina. Mislim da je ovo zlatni trenutak za svijet da promijeni povijest - rekao je.

Fatah osudio napad

Njegovi komentari došli su istoga dana kada je predsjednik Palestinske uprave Mahmoud Abbas osudio napad od 7. listopada u govoru pred Ujedinjenim narodima, rekavši da Hamas neće imati nikakvu ulogu u budućoj palestinskoj državi – i dan prije nego što se očekuje da izraelski premijer Benjamin Netanyahu obrati Skupštini. Militanti Hamasa ubili su 1.200 ljudi u Izraelu 7. listopada 2023. i uzeli više od 250 talaca u brutalnom napadu.

To je izazvalo žestok izraelski protuudar, za koji ministarstvo zdravstva u Gazi tvrdi da je do sada usmrtio više od 65.000 ljudi, većinom žena i djece.

Patnja se isplati

Na pitanje CNN-a dijeli li Hamas barem dio krivnje – i jesu li napadi vrijedni tisuća poginulih u Gazi – visoki dužnosnik Hamasa odbio je prihvatiti bilo kakvu odgovornost.

- Znam da je cijena vrlo visoka, ali ponovno pitam, koja je alternativa? - pitao je. Tijekom intervjua, CNN je Hamadu prikazao snimke ljudi iz Gaze koji pozivaju Hamas da se povuče s vlasti. U jednom isječku koji je prikazan Hamadu, jedan prosvjednik protiv Hamasa kaže: „Naša poruka Hamasu je: prestanite se kockati i igrati se s nama. Vi ste odvojeni od stvarnosti. Posebno jer se vodstvo Hamasa nalazi izvan Gaze. Neki ljudi kažu da su ubijali tijelima naše djece dok su oni sjedili u hotelima.“

Hamad nije želio gledati snimku dulje od nekoliko sekundi, gurnuvši iPad sa zaslona. Rekao je da zna da ljudi pate, ali je za njihovo nezadovoljstvo okrivio izraelsku agresiju.

- Znam, vidio sam. „Znam da ljudi pate - rekao je. Hamas je brutalno odgovarao na one koji kritiziraju njegove postupke u Gazi.