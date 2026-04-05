Hamasovo oružano krilo: Pozivi na razoružanje nije prihvatljiv!

Hamasovo oružano krilo objavilo je u nedjelju da je rasprava o razoružanju skupine prije nego što Izrael u potpunosti provede prvu fazu primirja u Gazi, dogovorenog uz posredovanje SAD-a, pokušaj nastavka onoga što su nazvali genocidom nad palestinskim narodom. U televizijskoj izjavi, glasnogovornik Hamasovog oružanog krila Abu Ubaida rekao je da se postavljanje pitanja razoružanja neće prihvatiti.

Pitanje Hamasovog odricanja od oružja glavna je prepreka u pregovorima o provedbi plana "Odbora za mir" za Gazu koji je predložio američki predsjednik Donald Trump, a čiji je cilj učvršćivanje primirja kojim su prošlog listopada zaustavljene dvogodišnje borbe.

Hamas je rekao posrednicima da neće razgovarati o razoružanju bez jamstava da će Izrael potpuno napustiti Gazu, rekla su tri izvora Reutersu prošli tjedan.

"Ono što neprijatelj danas pokušava progurati protiv palestinskog otpora, putem naših bratskih posrednika, izuzetno je opasno“, rekao je glasnogovornik.

Rekao je da zahtjevi za razoružanje "nisu ništa drugo nego otvoreni pokušaj nastavka genocida nad našim narodom, nešto što nećemo prihvatiti ni pod kojim okolnostima.“

Nije jasno predstavljaju li ti komentari formalno odbacivanje plana razoružanja koji podržava SAD, a politički dužnosnici Hamasa nisu zasad odgovorili na zahtjeve za komentar.

Rat Hamasa i Izraela u Gazi izbio je nakon što su borci predvođeni Hamasom izveli prekogranične napade na južni Izrael, što je izazvalo razornu izraelsku ofenzivu koja je raselila velik dio stanovništva Gaze i ostavila enklavu uglavnom u ruševinama.

Od stupanja na snagu primirja, Hamas i Izrael su se više puta međusobno optuživali za kršenje njegovih uvjeta.

Abu Ubaida je pozvao posrednike da izvrše pritisak na Izrael da ispuni svoje obveze iz prve faze Trumpovog plana prije nego što se može održati bilo kakva rasprava o drugoj fazi.

"Neprijatelj je onaj koji potkopava sporazum", rekao je. Iz Izraela zasad nije bilo komentara na njegove izjave.