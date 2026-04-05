POKUŠAJ PREGOVORA

Hamasovo oružano krilo: Pozivi na razoružanje nije prihvatljiv!

Piše HINA,
Hamasovo oružano krilo: Pozivi na razoružanje nije prihvatljiv!
Hamas je rekao posrednicima da neće razgovarati o razoružanju bez jamstava da će Izrael potpuno napustiti Gazu, rekla su tri izvora Reutersu prošli tjedan

Hamasovo oružano krilo objavilo je u nedjelju da je rasprava o razoružanju skupine prije nego što Izrael u potpunosti provede prvu fazu primirja u Gazi, dogovorenog uz posredovanje SAD-a, pokušaj nastavka onoga što su nazvali genocidom nad palestinskim narodom. U televizijskoj izjavi, glasnogovornik Hamasovog oružanog krila Abu Ubaida rekao je da se postavljanje pitanja razoružanja neće prihvatiti.

Pitanje Hamasovog odricanja od oružja glavna je prepreka u pregovorima o provedbi plana "Odbora za mir" za Gazu koji je predložio američki predsjednik Donald Trump, a čiji je cilj učvršćivanje primirja kojim su prošlog listopada zaustavljene dvogodišnje borbe.

Hamas je rekao posrednicima da neće razgovarati o razoružanju bez jamstava da će Izrael potpuno napustiti Gazu, rekla su tri izvora Reutersu prošli tjedan.

NE MISLE SE PREDATI Procurilo tajno pismo Hamasa ajatolahu. Trump i Odbor za mir u ogromnom problemu
Procurilo tajno pismo Hamasa ajatolahu. Trump i Odbor za mir u ogromnom problemu

"Ono što neprijatelj danas pokušava progurati protiv palestinskog otpora, putem naših bratskih posrednika, izuzetno je opasno“, rekao je glasnogovornik.

Rekao je da zahtjevi za razoružanje "nisu ništa drugo nego otvoreni pokušaj nastavka genocida nad našim narodom, nešto što nećemo prihvatiti ni pod kojim okolnostima.“

Nije jasno predstavljaju li ti komentari formalno odbacivanje plana razoružanja koji podržava SAD, a politički dužnosnici Hamasa nisu zasad odgovorili na zahtjeve za komentar.

PRVI JAVNI KOMENTAR Hamas pozvao Iran da ne napada susjedne zemlje, ali podržao pravo na odgovor
Hamas pozvao Iran da ne napada susjedne zemlje, ali podržao pravo na odgovor

Rat Hamasa i Izraela u Gazi izbio je nakon što su borci predvođeni Hamasom izveli prekogranične napade na južni Izrael, što je izazvalo razornu izraelsku ofenzivu koja je raselila velik dio stanovništva Gaze i ostavila enklavu uglavnom u ruševinama.

Od stupanja na snagu primirja, Hamas i Izrael su se više puta međusobno optuživali za kršenje njegovih uvjeta.

Abu Ubaida je pozvao posrednike da izvrše pritisak na Izrael da ispuni svoje obveze iz prve faze Trumpovog plana prije nego što se može održati bilo kakva rasprava o drugoj fazi.

"Neprijatelj je onaj koji potkopava sporazum", rekao je. Iz Izraela zasad nije bilo komentara na njegove izjave.

Komentari 3
Nije Pavlek jedini: Prljavi milijuni sportskih saveza zapisani su u crnim bilježnicama
VELIKA PLJAČKA U SPORTU

Nije Pavlek jedini: Prljavi milijuni sportskih saveza zapisani su u crnim bilježnicama

NOVI EXPRESS Afera u ski savezu pokazala je kako je tijekom godina sustavno izvučeno 30 milijuna eura, ali ni u ostalim takvim savezima nema transparentnosti, što pobuđuje opravdanu sumnju...
Spašen ranjeni pilot američkog F-15. Trump: 'Sutra sporazum s Iranom ili sve dižemo u zrak!'
IZ MINUTE U MINUTU

Spašen ranjeni pilot američkog F-15. Trump: 'Sutra sporazum s Iranom ili sve dižemo u zrak!'

Izrael se priprema napasti iranska energetska postrojenja, ali čeka zeleno svjetlo Sjedinjenih Država, rekao je visoki izraelski obrambeni dužnosnik u subotu, dodajući da će do takvih napada vjerojatno doći unutar tjedan dana
'Ako mi Hrvate napadnemo Zagrepčankama, NATO će spržiti Srbiju. Vučić se samo junači...'
PROBLEMATIČNE RAKETE

'Ako mi Hrvate napadnemo Zagrepčankama, NATO će spržiti Srbiju. Vučić se samo junači...'

Riječ je o raketama koje imaju razornu moć i mogu gađati ciljeve na udaljenosti do 200 i do 400 kilometara...

