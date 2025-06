Hamnei, Trump, Netanyahu, Xi, Putin i Kim. Odgovara li im rat?

Iako je obećavao da neće započeti ni jedan rat, Donald Trump ipak je zaratio s Iranom. To je najopasniji potez njegove karijere. Eskalira li sukob, srljamo u kataklizmu. Iran je najavio zatvaranje Hormuškog tjesnaca, glavne pomorske naftne arterije kroz koju prolazi od 20 do 30 posto svjetskog pomorskog transporta nafte. Ako Iran začepi tu žilu kucavicu, Amerika će morati bombardirati njihove brodove, vojne i zapovjedne objekte, u sukob će uvesti i Petu flotu koja ima bazu u Bahreinu, a to onda znači dug i težak sukob. U njega će se uključiti jemenski hutisti, a već se nagađa i da bi Sjeverna Koreja mogla Teheranu dati atomsku bombu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+