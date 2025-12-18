Utvrđujući moguću zlouporabu povlaštenih informacija od strane predsjednice Uprave Podravke, HANFA je zauzela stajalište da nije bilo zlouporabe i donijela rješenje o javnom upozorenju
HANFA objavila kaznu Martini Dalić. Dobila javno upozorenje
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) objavila je pripadajuće rješenje istrage o burzovnom prekršaju predsjednice Uprave Podravke, Martine Dalić. Prema rješenju, Dalić su izdali javno upozorenje.
Dalić se pod nadzorom HANFA-e našla zbog kupnje dionica Podravke u ukupnoj vrijednosti od 54 432 eura 16. listopada ove godine, dva tjedna prije objavljivanja redovitog financijskog izvještaja Podravke što je otvorilo sumnju na zlouporabu povlaštenih informacija u burzovnom trgovanju.
- U očitovanju koje je 20. listopada 2025. dostavila Hanfi, Martina Dalić, između ostalog, navodi da je kupnju 350 dionica Izdavatelja izvršila u razdoblju zabrane trgovanja nenamjernom greškom te da su odgovarajuće službe Podravke pravovremeno obavijestile sve upućene osobe o nastupanju razdoblja zabrane trgovanja - navodi se, među ostalim, u spomenutome rješenju HANFA-e.
Utvrđujući moguću zlouporabu povlaštenih informacija od strane predsjednice Uprave Podravke, HANFA je zauzela stajalište da nije bilo zlouporabe i donijela rješenje o javnom upozorenju.
