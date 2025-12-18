HANFA objavila kaznu Martini Dalić. Dobila javno upozorenje

- U očitovanju koje je 20. listopada 2025. dostavila Hanfi, Martina Dalić, između ostalog, navodi da je kupnju 350 dionica Izdavatelja izvršila u razdoblju zabrane trgovanja nenamjernom greškom te da su odgovarajuće službe Podravke pravovremeno obavijestile sve upućene osobe o nastupanju razdoblja zabrane trgovanja - navodi se, među ostalim, u spomenutome rješenju HANFA-e.

Utvrđujući moguću zlouporabu povlaštenih informacija od strane predsjednice Uprave Podravke, HANFA je zauzela stajalište da nije bilo zlouporabe i donijela rješenje o javnom upozorenju.