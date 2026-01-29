Obavijesti

RODITELJI OPREZ

HAPIH opozvao Aptamil hranu za dojenčad: Pronađen toksin

HAPIH opozvao Aptamil hranu za dojenčad: Pronađen toksin

S tržišta se povlače proizvodi Aptamil Profutura pre i Pronutra 1 od 800 grama zbog toksina cereulida

Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH) objavila je u četvrtak da je Državni inspektorat opozvao proizvode hrana za dojenčad Aptamil Profutra pre i Pronutra 1 početna hrana za dojenčad od rođenja 800 grama zbog utvrđenog toksina cereulida u sadržaju. 

Proizvodi nisu u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.

Radi se o proizvodima Aptamil Profutura pre (Aptamil Profutura pre, Anfangsmilch 800grama, MAN 2423302), GTIN 4056631003435, roka trajanja 20. travanj 2027. i Pronutra 1 početna hrana za dojenčad 800 grama (Anfangsmilch 800 grama, MAN 2423311), GTIN 4056631001226, roka trajanja 10. studenoga 2026., zbog utvrđenog toksina cereulida u sadržaju.

Proizvođač je Danone Deutschland GmbH, Njemačka, a u maloprodaji su tvrtke Mueller trgovina Zagreb d.o.o.. Obavijest se odnosi isključivo na proizvode s navedenim podacima, stoji u obavijesti HAPIH-a.

