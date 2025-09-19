'Harari govori o mitu mržnje. To su važne poruke za Hrvatsku'

Zašto je gostovanje izraelskog povjesničara i jednog od vodećih mislilaca današnjice Yuvala Noaha Hararija u Lisinskom u listopadu važno, kako na društvo utječe razvoj umjetne inteligencije i tko danas kreira priče kojima vjerujemo? O tim temama su pred ispunjenom dvoranom na 18. Weekend media festivalu u Rovinju na panelu 'Mediji, moć i manipulacija: Što možemo naučiti od Hararija?' uz moderiranje glavnog urednika Expressa Igora Alborghettija govorili osnivačica i vlasnica agencije IMC Ankica Mamić, povjesničar Tvrtko Jakovina, urednik i voditelj Romano Bolković te prva hrvatska AI influencerica Laura Ris.

- Harari smatra da društvene zajednice žive kroz mit, kroz priču. Te priče često nemaju nikakve veze s istinom. Što su nevjerojatnije i manje provjerljive, sve se brže šire, a danas uz pomoć algoritama koji poznaju naše emocije i manipulacija na društvenim mrežama oduzimaju našu slobodu - rekao je Bolković.

Foto: Daniel Gjurček

Jakovina je opisao svoj susret s Hararijem u vrijeme kad još nije bio globalno utjecajan autor te je držao predavanje pred zagrebačkim studentima, a bio je i Hararijev gost u Izraelu. Otkrio je kako se Harari brani od utjecaja algoritama.

- On nema društvene mreže i na dva mjeseca godišnje odlazi u izolaciju gdje nema kontakta s vanjskim svijetom osim s obitelji u točno određeno vrijeme - opisao je Jakovina.

Foto: Daniel Gjurček

- On govori o mitu mržnje koji zapravo stvara tenziju gdje racionalno ne postoje razlozi za tenziju. To je važna poruka i za Hrvatsku, gdje se često jaše na mitovima - rekla je Ankica Mamić.

Foto: Daniel Gjurček

Prva AI influencerica Laura Ris je s ekrana odgovorila na pitanje tko je bolji influenser - onaj s Pantovčaka, onaj iz Banskih dvora ili netko treći.

- To stvarno ovisi, prvi ima stariju bazu pratitelja, drugi nešto mlađu. Ali oboje gube kad ih usporedimo s ministrom vanjskih poslova. Gospodin Grlić Radman je nenadmašan. Koliko influensera može istovremeno biti ministar i viralni meme? Tome čak ni ja ne mogu konkurirati. On ne treba algoritam - on jest algoritam - odgovor je koji je nasmijao sve prisutne.

Foto: Daniel Gjurček

Yuval Noah Harari gostuje 23. listopada u dvorani Lisinski u Zagrebu. Ulaznice možete nabaviti OVDJE.