Obavijesti

News

Komentari 0
PANEL NA WMF-U

'Harari govori o mitu mržnje. To su važne poruke za Hrvatsku'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
'Harari govori o mitu mržnje. To su važne poruke za Hrvatsku'
4
Foto: Daniel Gjurček

On nema društvene mreže i na dva mjeseca godišnje odlazi u izolaciju gdje nema kontakta s vanjskim svijetom, opisao je povjesničar Tvrtko Jakovina Hararijev način borbe protiv algoritama

Zašto je gostovanje izraelskog povjesničara i jednog od vodećih mislilaca današnjice Yuvala Noaha Hararija u Lisinskom u listopadu važno, kako na društvo utječe razvoj umjetne inteligencije i tko danas kreira priče kojima vjerujemo? O tim temama su pred ispunjenom dvoranom na 18. Weekend media festivalu u Rovinju na panelu 'Mediji, moć i manipulacija: Što možemo naučiti od Hararija?' uz moderiranje glavnog urednika Expressa Igora Alborghettija govorili osnivačica i vlasnica agencije IMC Ankica Mamić, povjesničar Tvrtko Jakovina, urednik i voditelj Romano Bolković te prva hrvatska AI influencerica Laura Ris.

- Harari smatra da društvene zajednice žive kroz mit, kroz priču. Te priče često nemaju nikakve veze s istinom. Što su nevjerojatnije i manje provjerljive, sve se brže šire, a danas uz pomoć algoritama koji poznaju naše emocije i manipulacija na društvenim mrežama oduzimaju našu slobodu - rekao je Bolković.

Foto: Daniel Gjurček

  Jakovina je opisao svoj susret s Hararijem u vrijeme kad još nije bio globalno utjecajan autor te je držao predavanje pred zagrebačkim studentima, a bio je i Hararijev gost u Izraelu. Otkrio je kako se Harari brani od utjecaja algoritama.

- On nema društvene mreže i na dva mjeseca godišnje odlazi u izolaciju gdje nema kontakta s vanjskim svijetom osim s obitelji u točno određeno vrijeme - opisao je Jakovina.

Foto: Daniel Gjurček

- On govori o mitu mržnje koji zapravo stvara tenziju gdje racionalno ne postoje razlozi za tenziju. To je važna poruka i za Hrvatsku, gdje se često jaše na mitovima - rekla je Ankica Mamić.

Foto: Daniel Gjurček

Prva AI influencerica Laura Ris je s ekrana odgovorila na pitanje tko je bolji influenser - onaj s Pantovčaka, onaj iz Banskih dvora ili netko treći.

- To stvarno ovisi, prvi ima stariju bazu pratitelja, drugi nešto mlađu. Ali oboje gube kad ih usporedimo s ministrom vanjskih poslova. Gospodin Grlić Radman je nenadmašan. Koliko influensera može istovremeno biti ministar i viralni meme? Tome čak ni ja ne mogu konkurirati. On ne treba algoritam - on jest algoritam - odgovor je koji je nasmijao sve prisutne.

Foto: Daniel Gjurček

Yuval Noah Harari gostuje 23. listopada u dvorani Lisinski u Zagrebu. Ulaznice možete nabaviti OVDJE.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'Dijete je skrivalo ruku i žalilo se na bolove. Isprva nije htjelo reći da ga je ozlijedila teta...'
ISPOVIJEST ČLANA OBITELJI

'Dijete je skrivalo ruku i žalilo se na bolove. Isprva nije htjelo reći da ga je ozlijedila teta...'

Prema riječima roditelja, odgojiteljica u jednom zagrebačkom vrtiću djecu je zatvarala, jedno dijete je pljusnula, drugo je stiskala i vukla za ruku te ga ozlijedila. Podigli su optužnicu
Razbijene glave, cipelarenje... Roditelji patroliraju po Dubravi zbog čestih napada na djecu!
SUSTAV ZAKAZAO?

Razbijene glave, cipelarenje... Roditelji patroliraju po Dubravi zbog čestih napada na djecu!

Nakon više krvavih napada, roditelji iz Retkovca uzeli su stvar u svoje ruke. Osim što prate djecu na svakodnevne aktivnosti, najavili su i prosvjed, koji je na rasporedu 28. rujna...
Dječak (15) pao s el. romobila u Trogiru, bori se za život: 'Ima teške ozljede glave, u komi je'
U ŽIVOTNOJ OPASNOSTI

Dječak (15) pao s el. romobila u Trogiru, bori se za život: 'Ima teške ozljede glave, u komi je'

Ovakvih i sličnih nesreća s električnim romobilima u zadnje vrijeme je, nažalost, sve više. Često su u njih uključeni maloljetnici...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025