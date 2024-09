Harris emotivno pričala o temi pobačaja, a Trump tvrdio da migranti jedu kućne ljubimce

Demokratska kandidatkinja Kamala Harris i republikanac Donald Trump sučelili su se u dugoiščekivanoj televizijskoj debati. Ovaj okršaj između njih smatra se vrhuncem preostala dva mjeseca predizborne kampanje, uoči predsjedničkih izbora koji će se održati 5. studenog. Debata je krenula u 3 ujutro po hrvatskom vremenu na američkoj televizijskoj mreži ABC.

Nakon što je aktualni američki predsjednik Joe Biden (81) odustao od utrke za Bijelu Kuću, zamijenila ga je Harris (59), a ova debata pružila joj je dosad najveću priliku da se biračima predstavi i pokaže što nudi kao predsjednica, s obzirom da se do sada uglavnom držala skriptiranih nastupa u svojoj kampanji.

Foto: Brian Snyder

Trump (71) je, pak, ušao u ovu debatu s nadom da će preokrenuti negativne trendove. Za njega je ovo bila druga televizijska debata u ovoj predizbornoj kampanji. Datum održavanja debate, 11. rujna, imao je poseban značaj jer se obilježava 23. godišnjica terorističkih napada, jednog od najmračnijih trenutaka u modernoj američkoj povijesti.

S obzirom da drugo sučeljavanje nije u planu, ovih 90 minuta debate vjerojatno će biti najvažnije političko sučeljavanje u posljednjih nekoliko desetljeća u Americi.

Utrka između Trumpa i Harris je iznimno neizvjesna, što pokazuje anketa koju je provela američka televizija CNN, a prema kojoj Harris podržava 49 posto ispitanika, a Trumpa 47 posto. Njihova podrška u ključnim saveznim državama gotovo je izjednačena, što ovu debatu čini presudnom za mnoge birače. Ipak, zbog složenosti američkog izbornog sustava, nacionalne ankete su samo jedan od brojnih pokazatelja javnog mnijenja.

Posljednji put kada je Trump debatirao sa ženom bilo je 2016. godine, a suočio se s Hillary Clinton. Tada ju je nazvao "podlom ženom" i šetao iza nje po pozornici. Njegovi suradnici su smatrali da je, s obzirom na Trumpove standarde, tada bio relativno smiren.

Pravila debate bila su jednostavna. Kandidati su dobili dvije minute na kraju da iznesu svoje završne riječi američkom narodu. Trump je dobio posljednju riječ na debati. Kamala je zbog toga dobila priliku da odabere mjesto na pozornici. Stala je desno iz perspektive gledatelja televizije. Mikrofoni su bili ugašeni kada protivnički kandidat govori, stoga nisu morali brinuti o tome hoće li jedan drugoga prekidati. Nisu dobili unaprijed teme debate ili pitanja koja im moderatori postavljaju. Nikakvi rekviziti ili bilješke nisu bili dozovljeni. Imali su samo olovku, bilježnicu i bocu vode. Sa svojim izbornim timovima nisu smjeli komunicirati tijekom pauza. Osim toga, nitko nije smio napustiti govornicu, što je Trump napravio u debati protiv Clinton.

Ovo je prvi put da su se njih dvoje uživo susreli. Veliko pitanje koje su mnogi postavljali uoči sučeljavanje bilo je i hoće li biti rukovanja. Nakon što je kročila na pozornicu, Harris je krenula prema Trumpu i pružila mu ruku. "Kamala Harris", predstavila mu se i zaželjela mu dobru debatu.

"Lijepo vas je vidjeti. Zabavite se", odgovorio joj je Trump koji je prihvatio njezinu ruku. U debati s Joe Bidenom koja je bila u lipnju, rukovanja nije bilo.

Foto: Evelyn Hockstein/REUTERS

U sat i pol prešli su brojne teme, pljuštale su i optužbe, a ekstremni osobni napadi obilježili su ovu debatu. Na pitanje je li Amerikancima sada bolje nego li je bilo prije četiri godine, Harris je odgovorila da vjeruje u snove Amerikanaca i da ima plan za stvaranje "ekonomije mogućnosti". Najavila je da će produžiti smanjenje poreza za mlade obitelji, a plan joj je dati poreznu olakšicu od 50.000 dolara za mala poduzeća. Njezin protivnik, kako ga je nazvala, osigurat će smanjenje poreza za milijardere i velike korporacije, upozorila je Harris. Trump je dao obećanje da će uvesti carine drugim zemljama.

- Konačno nam vraćaju za ono što smo učinili za svijet - rekao je pa spomenuo Kinu.

Krivnju za gospodarske probleme Harris je prebacivala na Trumpovu administraciju.

- Donald Trump nas je ostavio s najgorom stopom nezaposlenosti od Velike depresije. Počistili smo nered Donalda Trumpa - rekla je.

Trump je odmah krenuo s napadom i žestoko okrivio Harris za lošu ekonomsku situaciju. Branila se da je Trump SAD ostavio s najgorom nezaposlenošću još od Velike gospodarske krize.

- Sve što smo morali raditi je popravljati nered Donalda Trumpa kroz cijeli mandat - dodala je.

Za Project 25 je upozorila da je riječ o "detaljnom i opasnom planu kojeg će Trump provesti ako preuzme dužnost". Trump se branio da nema veze s tim dokumentom.

- Nemam nikakve veze s Projektom 2025. Nisam ga pročitao. Ne želim to čitati, namjerno. Neću to čitati. To je bila grupa ljudi koja se okupila. Imali su neke ideje, valjda, neke dobre, neke loše... Svi znaju da sam otvorena knjiga. Svi znaju što ću učiniti, značajno smanjiti poreze i stvoriti sjajno gospodarstvo kao što sam i napravio - kazao je republikanski kandidat za predsjednika.

Ostali su na temi ekonomije. Harris je žestoko napadala Trumpa, tvrdeći da je 16 Nobelovaca za ekonomiju kritiziralo Trumpove planove.

- Donald Trump nema plan za vas. Jer on je više zainteresiran da se brani nego da pazi na vas - rekla je, na što je Trump uzvratio tvrdeći da profesori ekonomije smatraju da je njegov plan brilijantan i dobar.

Objasnio je i što je mislio kada je rekao da će uvesti carine drugim zemljama, dok je Harris za to tvrdila da će uzrokovati povećanje cijena za građane SAD-a. Trump bi povećanjem carina uzeo milijarde dolara iz Kine.

- Ljudi ne mogu izaći i kupiti žitarice ili slaninu ili jaja ili bilo što drugo - kazao je te naglasio da su demokrati uništili ekonomiju. Ipak, Harris nije ostala dužna, odgovorila mu je da je Trumpova administracija donijela najveći trgovinski deficit. Najavila je da će se usredotočiti na potporu američkoj radnoj snazi. Trump ju je napao tvrdeći da ako ju građani izaberu, da će doći kraj SAD-a.

- Ona sada ide mojoj filozofiji. Zapravo, namjeravao sam joj poslati MAGA kapu. Ali, ako bude izabrana, promijenit će se i bit će to kraj naše zemlje. Ona je marksist. Svi znaju da je marksist

Kamala Harris je posebno emotivna bila na temi pobačaja. S obzirom na različita stajališta i izjave u prošlosti, Trump je morao objasniti što misli o tome. Započeo je odmah s napadom, tvrdeći da demokrati žele dopustiti abortus u devetom mjesecu trudnoće i da su radikalni. Naglasio je i da se Harrisin kandidat za potpredsjednika Tim Walz posebno zalagao za to. Naglasio je i svoju ulogu da vrati to pitanje saveznim državama na odlučivanje. Vjeruje, kaže, u iznimke u slučajevima silovanja i incesta. Trump je naveo i da pojedine savezne države dopuštaju "pogubljenje" djece nakon rođenja.

- Dijete će se roditi pa će odlučiti što ćemo s njim. Drugim riječima, pogubit će ga. 1952. godine su pokušali uvesti Roe vs. Wade u savezne države. Mi smo uspjeli to, vjerujem u iznimke poput silovanja, incesta i ugroze majčinog života. To je vrlo važno - kaže Trump. Moderator ga je tu zaustavio i rekao da nema savezne države u Americi u kojoj je legalno ubiti bebu nakon rođenja.

Harris je za ovu temu bila posebno emotivna. Napomenula je da je Trump imenovao troje sudaca Vrhovnog suda koji su poništili nacionalno pravo na pobačaj u 2022. godini. Više saveznih država donijelo je Trumpove zabrane pobačaja, naglasila je Harris.

- Kažete da je to ono što su ljudi htjeli? Ako Trump postane predsjednik potpisat će zabranu pobačaja na federalnoj razini i nadzirat će vaše trudnoće - kazala je pa opisala žene koje, zbog nemogućnosti pobačaja, "krvare u automobilima na parkiralištu". Oni to ne žele, istaknula je prilično emotivno. Trump je od Harris zahtjevao i da mu odgovori podržava li pobačaj u trećem tromjesečju trudnoće. "Ma daj", iznervirano mu je odgovorila.

Dotaknuli su se i migracija. Harris, ponosna na svoj rad, rekla je da je jedina osoba na toj pozornici koja je procesuirala krijumčare, a kritizirala je Trumpov plan da obori dvostranački zakon o graničnoj sigurnosti.

- Jedina sam osoba na svojoj pozornici koja je procesuirala krijumčare. Kongres je donio zakon o sigurnosti granica, koji sam ja podržala. Taj zakon bi stavio 15 tisuća službenika više na granicama - kaže Harris. Optužuje Trumpa zbog njegovih napora da obori dvostranački zakon o graničnoj sigurnosti.

- Znate što se dogodilo? Donald Trump je telefonirao nekim ljudima u Kongresu i rekao im da ukinu zakon. Zašto? Zato što je radije bježao od problema umjesto da rješava problem. Pristaše napuštaju Trumpove skupove zbog iscrpljenosti i dosade - zaključuje Harris.

Harris je žestoko rekla da Trump voli pričati o temama koje nemaju veze s političkim pitanjima. Pozvala je ljude da prisustvuju njegovim skupovima, dodajući da on govori o fiktivnim likovima poput Hannibala Lectera. On joj je na to odbrusio da na njene skupove nitko ni ne ide.

Trump je ponovno iznio tvrdnju da su migranti jeli kućne ljubimce u Springfieldu u Ohiju.

- Jedu pse. Jedu kućne ljubimce ljudi koji tamo žive - kazao je, a moderator ga je upozorio da za to nema dokaza.

- Pa, vidio sam ljude na televiziji kako govore 'moj pas je uzet i iskorišten za hranu - odgovorio mu je Trump.

Cijeli tijek debate možete pročitati OVDJE.

- Čuli ste večeras dvije vrlo različite verzije. Jedna koja se usmjerila na prošlost, druga na budućnost. Ali, moramo ići naprijed. Imati viziju, imati plan i ambicije. Želim napraviti takvo okružje. Ulagati u ekonomiju, u mlade obitelji, u male biznise. Moramo zaštititi naše starije, poštovati vojsku i ljude koji vrijedno rade. Poštovati prava. Možemo to zajedno. I ono što je važno, pravo svake žene da odlučuje o svojem tijelu. Ja ću biti predsjednica svih Amerikanaca. Stalo mi je do svih, i neću sebe stavljati na prvo mjesto. Moramo ulagati i vratiti Ameriku na zasluženo mjesto - rekla je Kamala Harris u svom završnom govoru.

- Kamala priča kako će napraviti sve te divne stvari. Zašto ih nije napravila dosad, imala je vremena? Trebala bi otići u Bijelu kuću i napraviti to sve. Ali, neće. Mi smo nacija kojoj se smiju diljem svijeta. Ne razumiju što nam se dogodilo. Nemamo vođu. Ući ćemo u Treći svjetski rat i to će biti rat kakav dosad nismo vidjeli zbog nuklearnog oružja, a naši najgori predsjednik i potpredsjednica u povijesti uništavaju zemlju - odbrusio je Trump.

Nakon završetka debate, Trump je novinarima rekao da smatra da mu je ovo bila najbolja debata do sada.

- Harris želi drugu debatu jer je teško poražena. Razmislit ćemo o tome - kazao je te dodao da su moderatori debate bili, tvrdi, "jako nepravedni" prema njemu.

- Bila je to moja najbolja debata ikad, mislim. Bilo je jako zanimljivo i pokazalo se koliko su slabi, koliko su jadni - istaknuo je, a tvrdi i da ankete pokazuju da je dobro prošao.