Danas presuda bivšem predsjedniku Kosova: Tužitelji traže 45 godina zatvora

Sud za ratne zločine na Kosovu u srijedu će izreći presudu u slučaju bivšeg predsjednika Hashima Thacija i nekoliko ratnih zapovjednika optuženih za ubojstva i mučenje tijekom nasilnog odvajanja tog teritorija od Srbije 1990-ih godina. Deseci Thacijevih pristaša okupili su se ispred Specijalnog suda za Kosovo u Haagu uoči izricanja presude, uzvikujući "UCK" – albansku kraticu za Oslobodilačku vojsku Kosova (OVK) – i mašući njezinim zastavama.

Oko tisuću kosovskih Albanaca okupilo se na drugoj lokaciji u gradu kako bi pratili izricanje presude na velikom ekranu.

Očekuje se da će predsjedavajući sudac početi čitati presudu – proces koji bi mogao potrajati najmanje sat vremena – u 10 sati.

Tužitelji traže kazne od 45 godina zatvora za Thacija (58) i trojicu drugih bivših zapovjednika OVK-a, skupine koja se borila protiv srpskih snaga. Optuženici odbacuju sve optužbe.

Presuda će se pomno pratiti na Kosovu i u Srbiji, gdje su nasljeđe sukoba iz 1998. i 1999. te proglašenje neovisnosti Kosova 2008. i dalje izvor napetosti između kosovskih Albanaca i Srba.

Thaçi je i dalje cijenjena osoba među mnogim kosovskim Albancima, dok je sam sud iznimno nepopularan na Kosovu.

U mnogim gradovima diljem Kosova postavljeni su veliki ekrani koji odbrojavaju vrijeme do presude, a glavnim ulicama istaknute su zastave OVK-a.

Policija je izvijestila da su provedene pripreme u suradnji sa stranim mirovnim snagama za slučaj da prosvjedi prerastu u nasilje. Veleposlanstvo SAD-a i nekoliko drugih veleposlanstava savjetovali su građanima da izbjegavaju okupljanja.

Tužitelji u Haagu tvrde da su snage OVK-a tijekom sukoba ubile više od 100 političkih protivnika i osoba za koje se smatralo da surađuju sa srpskim sigurnosnim snagama.

Zbog rizika od zastrašivanja svjedoka, mnogi svjedoci optužbe svjedočili su iza zatvorenih vrata, što je pojačalo nepovjerenje kosovske javnosti prema toj instituciji.

Specijalni sud za Kosovo sa sjedištem u Haagu osnovan je 2015. godine pod međunarodnim pritiskom kako bi se sudilo bivšim pripadnicima OVK-a za navodne ratne i poslijeratne zločine.