Obavijesti

News

Komentari 0
ZAUSTAVILA GA AUSTRIJSKA POLICIJA

Haškog osuđenika Stojića pustili iz zatvora: Zakomplicirao se let u Hrvatsku zbog presuda

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
Haškog osuđenika Stojića pustili iz zatvora: Zakomplicirao se let u Hrvatsku zbog presuda
Foto: igor kralj

Prema izvoru bliskom njegovoj obitelji, nakon što je pušten iz zatvora u Grazu, Stojić je trebao zrakoplovom iz Beča doći u Zagreb

Bivši vojni čelnik bosanskohercegovačkih Hrvata Bruno Stojić, kojega je Haški sud osudio na 20 godina zatvora zbog zločina nad Bošnjacima u ratu 1990-tih, pušten je na prijevremenu slobodu, potvrdila je njegova odvjetnica Senka Nožica, no let za Hrvatsku se zakomplicirao zbog procesuda na kojima inzistira austrijska policija.

Prema izvoru bliskom njegovoj obitelji, nakon što je pušten iz zatvora u Grazu, Stojić je trebao zrakoplovom iz Beča doći u Zagreb.

No, zaustavila ga je austrijska policija uz obrazloženje da odlazak nije bio najavljen 24 sata ranije. Zbog toga je Stojić morao napustiti zrakoplov i čeka sljedeći let, rekao je izvor.

OGLASIO SE I TRUMP Grlić Radman izrazio sućut zbog smrti Davida Rivkina: Zastupao je Hrvatsku pred haškim sudom
Grlić Radman izrazio sućut zbog smrti Davida Rivkina: Zastupao je Hrvatsku pred haškim sudom

Stojiću, koji je u pritvoru bio od 2004., UN-ov sud je dvaput odbio puštanje na slobodu nakon odslužene dvije trećine kazne. Posljednji zahtjev uputio je u siječnju.

Bio je dio tzv. hercegovačke šestorke koja je 2013. osuđena na 111 godina zatvora zbog etničkog čišćenja Bošnjaka i pokušaja pripajanja dijela BiH Hrvatskoj. U optužnici su kao sudionici udruženog zločinačkog poduhvata bili navedeni tadašnji hrvatski predsjednik Franjo Tuđman, ministar obrane Gojko Šušak i načelnik Glavnog stožera Hrvatske vojske Janko Bobetko.

Od šestorice bivših visokih političkih i vojnih čelnika bosanskohercegovačkih Hrvata u zatvoru je još Jadranko Prlić koji izdržava kaznu od 25 godina. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Pobijedio je lopova: 'Ukrali su mi auto i odvezli u Francusku, našli smo ga prije Interpola'
OKO 1500 KM dalje

Pobijedio je lopova: 'Ukrali su mi auto i odvezli u Francusku, našli smo ga prije Interpola'

Auto je iznajmljen Francuzu, koji je na njega stavio lažne tablice. Pratili smo ga satelitom, bio sam uporan da ga vratim, kaže Ivan, vlasnik zagrebačke tvrtke za najam vozila Zagstel
Torcidin prosvjed podržale su i braniteljske udruge. Šuta dao dopuštenje za prosvjed na Rivi
NAKON IZGREDA

Torcidin prosvjed podržale su i braniteljske udruge. Šuta dao dopuštenje za prosvjed na Rivi

Devetero muškaraca koje je splitska policija privela i kazneno prijavila zbog incidenta kada su u ponedjeljak prekinuli održavanje Dana srpske kulture u Gradskom kotaru Blatine, dobili su jednomjesečni istražni zatvor.
Zakoračiš iz zgrade i na tuđem si! Grad Zagreb o suludoj priči iz Španskog: Nek nam daju zemlju
NOVI ZAPLET

Zakoračiš iz zgrade i na tuđem si! Grad Zagreb o suludoj priči iz Španskog: Nek nam daju zemlju

Zagreb kaže da im tvrtka može dati zemlju, ali ne spominju cijenu, koja je ključna. Stanari su očajni. Isplivali i novi suludi slični slučajevi sa zgradama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025