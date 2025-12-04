Hassan Haidar: Govore mi: 'Gle majku mudžahedinsku'. Čega ću se bojati? Pa ja sam fajter

Živim na području Velike Gorice i incidenata nema. Tamo su zaista ljudi posebni i moram priznati da sam šokiran njihovom ljubaznošću prema meni. Izbjegavam doći u Zagreb već jako dugo vremena jer uvijek dolazi do nekih ekscesa. Prolaziš, pa ti netko dobaci: Turčin, Arap...Ali ne u mirnom tonu. Par puta žena mi je rekla: Jesi čuo šta ti je ovaj rekao. Kažem: Pusti, šta ćemo odgovoriti, rekao je tijekom gostovanja u emisiji RTL Direkt novinar Večernjeg lista, ratni reporter i analitičar Hassan Haidar Diab.

Slučaj časne sestre i navodnog 'napada' kojeg je kasnije demantirala policija uzburkao je cijelu javnost. Hassan u Hrvatskoj živi 46 godina, a sada se susreće s uvredama na cesti gdje mu ljudi psuju mudžahedinsku majku.

- Ali ovo što se dogodilo nakon priče s časnom sestrom. I ovi huškači, neki novinari i neki političari.. Ne bih rekao novinari, to su kvazi novinari koji nemaju veze s novinarstvom. Oni nemaju veze s novinarstvom. Oni da imaju veze s novinarstvom pazili bi na svaku rečenicu. A da ne pričamo o političarima koji su u svojim selima izgubili izbore zato što su gradili svoju kampanju na mržnji prema Arapima, prema migrantima - smatra on.

Kako kaže, nije ga šokirala ovolika količina mržnje na društvenim mrežama.

- Znam primitivaca koji sjede u kladionici ili birtiji i pišu te gluposti. Ali što se dogodilo kad ste dogodilo to s časnom sestrom? Kao glavni problem bio je bio križ. Znači, ti kažeš da su ti muslimani i Arapi htjeli ubiti časnu sestru zbog toga. Sad ću reći, direktno: I da je istina da migrant pokušava ubiti časnu sestru - zar moram ja i mnogi Arapi i muslimani koji žive u Hrvatskoj i koji je smatraju domovinom platiti cijenu? - pita se Hassan.

Je li ga strah?

- A čega ću se bojati. Ja sam fajter. Šta ću ja strahovati od ovih primitivaca, zašto bi strahovao? Ali me to izuzetno ljuti i tužan sam i razočaran. Nakon 46 godina da ti to netko kaže. I to balavci koji su još na majkinoj sisi. Da on meni kaže: Vrati se mudžahedinu jedan.