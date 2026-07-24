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HBK: Dobili smo prijavu o zlostavljanju ove godine. Sve smo prijavili nadležnim tijelima

Piše Ana Dasović,
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HBK: Dobili smo prijavu o zlostavljanju ove godine. Sve smo prijavili nadležnim tijelima
Foto: David Dee Delgado
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Tiskovni ured Hrvatske biskupske konferencije odgovorio je na naš upit o tome jesu li bili informirani o strašnom slučaju zlostavljanja štićenika sjemeništa na Šalati

Do javnosti je u četvrtak došla mučna priča o navodnom dugogodišnjem seksualnom zlostaljanju štićenika Međubiskupijskog sjemeništa na zagrebačkoj Šalati. Kako je objavio Dnevnik.hr, sve je, prema tvrdnjama žrtve, počelo dok je još bila maloljetna i trajalo desetak godina. Mladić je, kako se tvrdi, zbog trauma razvio ovisnost o alkoholu i drogama, a kasnije su joj dijagnosticirani posttraumatski stresni poremećaj i druge psihičke posljedice.

Slučaj je prvi put prijavljen 2012. tadašnjem požeškom biskupu Antunu Škvorčeviću, nakon čega je, prema informacijama portala, pokrenuta interna provjera, ali bez rezultata, navodi Dnevnik.hr.

Uputili smo upit na adrese više institucija unutar sam Crkve, kao i nadležnim državnim tijelima. Tiskovni ured Hrvatske biskupske konferencije poslao nam je sljedeći odgovor: 

"Požeška biskupija ove godine obavijestila Nacionalni ured Hrvatske biskupske konferencije za zaštitu maloljetnika i odraslih ranjivih osoba o spomenutom slučaju.

Sukladno važećim propisima, Nacionalni ured HBK-a o navedenom je obavijestio nadležna državna tijela.

A budući da su u tijeku postupanja nadležnih tijela, nismo u mogućnosti davati dodatne informacije niti komentirati pojedinosti predmeta."

Dnevnik.hr naveo je i kako je sa slučajem 2013. ili 2014. bio upoznat i tadašnji dubrovački biskup Mate Uzinić, današnji riječki nadbiskup. On im je  odgovorio da se ne sjeća tog slučaja. Iz njegovog Ureda su dodali da se u takvim situacijama osobe koje bi mu se obratile redovito upućivao da prijavu podnesu nadležnim tijelima. 

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