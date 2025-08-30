HDLU objavio preporuke za umjetnike i djela koja bi 'mogla izazvati konflikt ili prijepore'

Upravni odbor Hrvatskog društva likovnih umjetnika objavio je u petak preporuke umjetnicima/icama koji realiziraju radove u javnom prostoru zbog učestale vandalizacije i nestanka umjetničkih radova postavljenih u javnom prostoru o kojima su ih obavijestili članovi/.

U svom priopćenju također ističu kako riječi preporuka, provjeriti, odgovornost u nastavku ovog teksta ne znače naredba, zabrana, cenzura ili autocenzura.

- Svaki oblik vandaliziranja umjetničkih djela, bez obzira na autorstvo ili kontekst, za HDLU je neprihvatljiv i duboko zabrinjavajući. Umjetnost u javnom prostoru pripada svima – ona obogaćuje grad, stvara prostor za dijalog i susrete, te gradi zajedničku kulturnu baštinu. Kada je oštećena ili otuđena, gubitak ne snosi samo umjetnik/ica, već i čitava zajednica. HDLU, sukladno svome Statutu promiče slobodu umjetničkog stvaralaštva i stajati će uvijek uz svoje članove/ice u obrani slobode njihovog djelovanje - navodi se.

Za umjetničke radove koji se realiziraju privremeno, unutar 12 sati (performansi, akcije, objekti, instalacije, ulična umjetnost i drugo), te se nakon same realizacije izmještaju iz javnog prostora

Za umjetničke radove koji se realiziraju privremeno, u trajanju od 1 dana pa do mjesec i više dana (performansi, akcije, objekti, instalacije, ulična umjetnost i drugo), te se nakon toga izmještaju iz javnog prostora

Potpisati ugovor s organizatorima projekta i provjeriti svoja prava i dužnosti

Provjeriti s organizatorima jesu li za realizaciju umjetničkog djela ishođene sve potrebne dozvole (ukoliko se radi o javnoj površini s tijelima državne uprave a ukoliko je riječ o privatnoj površini s vlasnikom/icom iste)

Provjeriti s organizatorima je li za vrijeme dok je umjetničko djelo postavljeno u javnom prostoru, ili se izvodi više dana osigurana primjerena zaštita (izvedbe u slučaju performansa ili akcije, odnosno materijalnih objekata / dijelova umjetničkog rada)

Ukoliko je umjetničko djelo materijalne prirode, a bit će postavljeno više dana u javnom prostoru umjetnik/ica mora biti svjestan da je nemoguće organizirati 24 satnu zaštitu, te da je moguće da će doći do vandalizacije čak ako postoji sustav video nadzora

U slučaju da se umjetničko djelo realizira u okruženju u kojem bi zbog teme ili sadržaja moglo izazvati društvene/svjetonazorske prijepore ili konflikt provjeriti s organizatorima jesu li različite društvene skupine, kod kojih je mogući prijepor, prethodno senzibilizirane za realizaciju umjetničkog djela

U slučaju da se umjetničko djelo realizira u prostoru ili s temom društvene traume, odgovornost je na organizatorima ali i umjetniku/ici da provedu prethodno istraživanje prije same realizacije i slijede etičke norme

U slučaju da umjetnik/ica realizira svoj rad u javnom prostoru samostalno preporuča mu se provesti sve gore navedene postupke

U slučaju da je došlo do vandalizacije umjetničkog rada organizatori (odnosno umjetnik/ica ukoliko se rad izvodi samostalno) dužni su obavijestiti policiju i preporuča im se odmah obavijestiti HDLU i druge strukovne udruge koje štite i promiču umjetničko stvaralaštvo