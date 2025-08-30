Obavijesti

'TO NE ZNAČI ZABRANA'

HDLU objavio preporuke za umjetnike i djela koja bi 'mogla izazvati konflikt ili prijepore'

HDLU u svom priopćenju koje su objavili u petak tvrdi kako riječi  preporuka, provjeriti, odgovornost u nastavku ovog teksta ne znače naredba, zabrana, cenzura ili autocenzura. Poručuju i da je svaki oblik vandaliziranja neprihvatljiv

Upravni odbor Hrvatskog društva likovnih umjetnika objavio je u petak  preporuke umjetnicima/icama koji realiziraju radove u javnom prostoru zbog učestale vandalizacije i nestanka umjetničkih radova postavljenih u javnom prostoru o kojima su ih obavijestili članovi/. 

U svom priopćenju također ističu kako riječi  preporuka, provjeriti, odgovornost u nastavku ovog teksta ne znače naredba, zabrana, cenzura ili autocenzura.

- Svaki oblik vandaliziranja umjetničkih djela, bez obzira na autorstvo ili kontekst, za HDLU je neprihvatljiv i duboko zabrinjavajući. Umjetnost u javnom prostoru pripada svima – ona obogaćuje grad, stvara prostor za dijalog i susrete, te gradi zajedničku kulturnu baštinu. Kada je oštećena ili otuđena, gubitak ne snosi samo umjetnik/ica, već i čitava zajednica. HDLU, sukladno svome Statutu promiče slobodu umjetničkog stvaralaštva i stajati će uvijek uz svoje članove/ice u obrani slobode njihovog djelovanje - navodi se.

Za umjetničke radove koji se realiziraju privremeno, unutar 12 sati (performansi, akcije, objekti, instalacije, ulična umjetnost i drugo), te se nakon same realizacije izmještaju iz javnog prostora

  • Potpisati ugovor s organizatorima projekta i provjeriti svoja prava i dužnosti
  • Provjeriti s organizatorima jesu li za realizaciju umjetničkog djela ishođene sve potrebne dozvole (ukoliko se radi o javnoj površini s tijelima državne uprave a ukoliko je riječ o privatnoj površini s vlasnikom/icom iste)
  • Provjeriti s organizatorima je li za vrijeme realizacije umjetničkog djela osigurana primjerena zaštita (izvedbe u slučaju performansa ili akcije, odnosno materijalnih objekata / dijelova umjetničkog rada)
  • U slučaju da se umjetničko djelo realizira u okruženju u kojem bi zbog teme ili sadržaja moglo izazvati društvene/svjetonazorske prijepore ili konflikt provjeriti s organizatorima jesu li različite društvene skupine, kod kojih je mogući prijepor, prethodno senzibilizirane za realizaciju umjetničkog djela
  • U slučaju da se umjetničko djelo realizira u prostoru ili s temom društvene traume, odgovornost je na organizatorima ali i umjetniku/ici da provedu prethodno istraživanje prije same realizacije i slijede etičke norme
  • U slučaju da umjetnik/ica realizira svoj rad u javnom prostoru samostalno  preporuča mu se provesti sve gore navedene postupke
  • U slučaju da je došlo do vandalizacije umjetničkog rada organizatori (odnosno umjetnik/ica ukoliko se rad izvodi samostalno) dužni su obavijestiti policiju i preporuča im se odmah obavijestiti HDLU i druge strukovne udruge koje štite i promiču umjetničko stvaralaštvo

Za umjetničke radove koji se realiziraju privremeno, u trajanju od 1 dana pa do mjesec i više dana (performansi, akcije, objekti, instalacije, ulična umjetnost i drugo), te se nakon toga izmještaju iz javnog prostora

  • Potpisati ugovor s organizatorima projekta i provjeriti svoja prava i dužnosti
  • Provjeriti s organizatorima jesu li za realizaciju umjetničkog djela ishođene sve potrebne dozvole (ukoliko se radi o javnoj površini s tijelima državne uprave a ukoliko je riječ o privatnoj površini s vlasnikom/icom iste)
  • Provjeriti s organizatorima je li za vrijeme dok je umjetničko djelo postavljeno u javnom prostoru, ili se izvodi više dana osigurana primjerena zaštita (izvedbe u slučaju performansa ili akcije, odnosno materijalnih objekata / dijelova umjetničkog rada)
  • Ukoliko je umjetničko djelo materijalne prirode, a bit će postavljeno više dana u javnom prostoru umjetnik/ica mora biti svjestan da je nemoguće organizirati 24 satnu zaštitu, te da je moguće da će doći do vandalizacije čak ako postoji sustav video nadzora
  • U slučaju da se umjetničko djelo realizira u okruženju u kojem bi zbog teme ili sadržaja moglo izazvati društvene/svjetonazorske prijepore ili konflikt provjeriti s organizatorima jesu li različite društvene skupine, kod kojih je mogući prijepor, prethodno senzibilizirane za realizaciju umjetničkog djela
  • U slučaju da se umjetničko djelo realizira u prostoru ili s temom društvene traume, odgovornost je na organizatorima ali i umjetniku/ici da provedu prethodno istraživanje prije same realizacije i slijede etičke norme
  • U slučaju da umjetnik/ica realizira svoj rad u javnom prostoru samostalno  preporuča mu se provesti sve gore navedene postupke
  • U slučaju da je došlo do vandalizacije umjetničkog rada organizatori (odnosno umjetnik/ica ukoliko se rad izvodi samostalno) dužni su obavijestiti policiju i preporuča im se odmah obavijestiti HDLU i druge strukovne udruge koje štite i promiču umjetničko stvaralaštvo

