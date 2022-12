HDZ bliži dvotrećinskoj većini: IDS će podržati obuku vojnika, odluka Socijaldemokrata danas

Odluka je IDS-a da podržimo prijedlog odluke o misiji obuke ukrajinskih vojnika. Vodili smo se, prije svega, onima kojima je ta misija namijenjena, zemlji koja trpi agresiju i koja se bori za svoju cjelovitost i teritorijalnu neovisnost. Za nas je to i etičko i moralno pitanje s obzirom na recentnu povijest Hrvatske i ono što se događalo u Domovinskom ratu jer znamo koliko bi nama u tom trenutku svaka pomoć bila potrebna, najavio je predsjednik IDS-a Dalibor Paus kako će troje njegovih zastupnika glasati u Saboru o ovoj odluci.

Podsjetimo, HDZ-u je za podršku vojnoj misiji koja uključuje obuku ukrajinskih vojnika potrebna dvotrećinska većina, koju čini 101 zastupnik. Hoće li ih do petka, kad se o odluci glasa, i skupiti još je neizvjesno. No, čini se da su sve bliže.

IDS: 'Hrvatska je ionako do sad već u punoj većoj mjeri Ukrajini vojno pomagala'

- Nama sadržajni dio odluke nije sporan jer znamo da je RH do sada i u puno većoj mjeri Ukrajini vojno pomagala kroz oružje, vojnu opremu, streljivo, tako da ne vidimo što je sporno u ovoj odluci da se pomaže i obukom vojnika, odnosno, onime čime HV smatra da najbolje može sudjelovati u ovoj misiji - kazao je Paus.

Ništa sporno, za razliku od ostatka oporbe, im nije sporno ni u proceduralnom smislu. Oporba je s predsjednikom Zoranom Milanovićem, naime, problematizirala što je zahtjev za suglasnost na ovu odluku na Pantovčak uputio ministar obrane Mario Banožić, a ne predsjednik Vlade pozivajući se na Ustav, Zakon o obrani i Poslovnik Vlade. S druge strane, ministar, premijer Andrej Plenković i vladajući naglašavaju kako zahtjev može slati ministar kao čelnik tijela i član Vlade te da je, uostalom, svaki put do sada za razne vojne misije upravo on to i činio, a predsjednik potpisivao. Kao i da je takva praksa bila i prije njih dvojice za vrijeme ranijih ministara i predsjednika države.

- Proceduralni aspekt ove odluke nije nam sporan jer se odvija na onaj način na koji su se odvijale sve slična odluke s razlikom da u ovom slučaju imamo nesuglasje predsjednika Republike i predsjednika Vlade, što je u proceduralnom smislu donijelo neke nove zaplete. To pokazuje da dodatno treba urediti odnose između Vlade i predsjednika RH kako u budućnosti opet ne bismo došli u ovu situaciju - kažu IDS-ovci.

Čelnik IDS-a smatra da, neovisno o tome hoće li se za donošenje odluke u petak u Saboru prikupiti dvotrećinska većina ili ne, nijedan od ishoda neće prisiliti predsjednika i premijera da sjednu za stol, što smatra lošim.

- Sabor i svi građani Hrvatske taoci su odnosa između predsjednika i premijera, to je neodgovorno ponašanje - kazao je te ih pozvao da shvate da funkcije koje obnašaju nose i nekakvu odgovornost bez obzira na razlike u karakteru i nesuglasje naravi.

Upitan što misli o odluci Slovenije koja je odbila sudjelovati u ovoj misiji uz argumentaciju da se previše izlažu i ugrožavaju turizam, Paus je poručio da su i oni vodili računa o tim argumentima, ali da su procijenili da je vojna pomoć koju smo do sada pružili Ukrajini ionako u većem obimu nego ova misija.

- Ne možete biti solidarni na pola, ili ste solidarni ili niste. Ukrajinu treba podržati u nastojanjima da očuva teritorijalnu cjelovitost. To je sada ispred svega, a Hrvatska ovom odlukom nije dodatno ugrožena niti se izlaže dodatnom riziku u odnosu na ono što se već izložila - zaključio je.

Socijaldemokrati: 'Večeras ćemo donijeti odluku'

Socijaldemokrati, koji čine najveći Klub u Saboru, su već ovih dana pokazali da su po ovom pitanju različitih stavova. Konačnu odluku kako će u petak glasati donijet će večeras na Predsjedništvu stranke.

- Mi smo vrlo jasno komunicirali naše stavove i od tih se stavova nismo odmaknuli. Ja sam kao saborska zastupnica pisala Ustavnom sudu tražeći neka pojašnjenja. Nakon mene to je isto učinio i kolega Domagoj Hajduković. Mi smo odgovore dobili, iščitavamo ih i danas ćemo na sjednici Predsjedništva stranke donijeti konačnu odluku o tome kako ćemo glasati. Mogu samo reći da će u velikoj mjeri zastupnici Socijaldemokrata biti prisutni na glasanju u petak i da će naše izjašnjavanje biti jasno i nedvosmislen - istaknula je predsjednica Kluba Ivana Posavec Krivec.

Predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović odgovorio je kako bi poslali izvješće u Sabor da su uočili elemente neustavnosti u proceduri. Na opasku novinara da se iz toga može iščitati da je sve u skladu s Ustavom te pitanje kako će se onda u skladu s tim postaviti, Posavec Krivec kaže da i ona tako tumači njegov odgovor.

- Dakle, prema našim saznanjima prijava nepravilnosti od Ustavnog suda do Sabora nije stigla. Uzet ćemo i tu činjenicu u obzir pri donošenju odluke - rekla je.

Orešković: 'Ako HDZ ne reterira, ja se ne uključujem u glasanje'

Oporbenim klubovima se sa saborske govornice obratila zastupnica Centra Dalija Orešković te otkrila što je njezin Klub koji broji tri članice poručio na konzultacijama HDZ-ovu Branku Bačiću.

- U ovom trenu ne može se i ne bi smjela podržati odluka o sudjelovanju Hrvatske u vojnoj pomoći Ukrajini jer odluka gazi po pravilima Ustava, koji i predsjedniku države i Vlade daje određena prava, ali i nameće jasne obaveze i dužnosti. A u načinu kako je nastala predložena odluka od strane Andreja Plenkovića nedostaje ključan korak. Ustav traži da se predsjednik države i Vlada oko nekih pitanja dogovore, ovdje taj dogovor nije ni pokušan pa pozivam sve saborske zastupnike da na dan glasanja provode vlastitu savjest i da se prisjete da su u Saboru dužni štiti Ustav i pravni poredak vlastite zemlje - poručila je Orešković, koja ili nije vidjela odgovor Šeparovića ili ga pravno tumači na drugačiji način.

Pozvala je zastupnike da podrže njen zaključak da se predsjednik države i Vlade usuglase po ovom pitanju.

- Ako HDZ sad ne reterira, neću se niti uključiti u glasanje - najavila je istaknuvši kako iz istraživanja javnog mnijenja proizlazi da su naši građani protiv sudjelovanja Hrvatske u obuci ukrajinskih vojnika te da bi državni dužnosnici trebali o tome voditi računa.

Pavić pozvao "proruske klubove" da pokažu solidarnost s ukrajinskim narodom

HDZ-ov Marko Pavić pozvao je "proruske klubove" da u petak pokažu solidarnost s ukrajinskim narodom, a Orešković mu poručila da je manipulator koji je spreman izdati javni interes za kutiju parfema.

- Prva sam prozvala Milanovića i zbog odlaska u ilegalni klub i njegovih proruskih stavova, a danas sam napravila ono što nije imao hrabrosti ni časti napraviti vaš predsjednik stranke, pozvala sam građane da daju podršku i stanu iza ove odluke jer je to odluka koja se tiče svih nas - rekla je.

Zastupnik Domovinskog pokreta Davor Dretar je izrazio nadu da će zbog izjavljenog Pavić jednog dana i kazneno odgovarati.

- Tvrditi da će netko tko neće podržati Rezoluciju o Ukrajini biti ruski igrač znači optužiti 63 posto građana koji su se u javnim anketama izjasnili da ne podržavaju tu odluku. Iskreno se nadam da će jednog dana pravda zakucati na vrata Pavića - poručio je.

Reagirao je i Suverenist Željko Sačić podsjetivši kako su zastupnici prisegnuli da će štiti Ustav i hrvatske interese. Socijaldemokrat Rajko Ostojić je naglasio kako je Dretar otišao u Ukrajinu te da nije u redu tako prozivati zastupnike.

Najčitaniji članci