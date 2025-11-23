NOVI EXPRESS Među članovima HDZ-a zadnjih tjedana kruži trač koji im izaziva nelagodu. Riječ je o tome da predsjednik Zoran Milanović planira formirati nezavisnu listu za parlamentarne izbore 2028. i sastaviti vladu!
HDZ bruji, desnica jača, a za parlamentarne izbore 2028. iz sjene stiže Zokijeva lista!
HDZ je na vlasti već tri uzastopna mandata, ali dugotrajna stabilnost vrha stranke otvorila je prostor za sve izraženije unutarnje potrese. Unutar HDZ-a posljednjih se godinu dana oblikuju i pregrupiraju struje koje, prema riječima sugovornika iz stranke, jedva čekaju trenutak u kojem će se otvoriti utrka za preuzimanje funkcije predsjednika stranke. Riječ je, kao i svih godina otkako je Andrej Plenković preuzeo vodstvo, ponajprije o desnoj struji, postojanoj po ambicijama, ali promjenjivoj po licima koja je predvode. Nekad su to bili Milijan Brkić, Miro Kovač i Ivan Penava, a danas su to pojedini ministri i potpredsjednici u HDZ-u.
