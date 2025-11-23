Obavijesti

News

Komentari 10
IZNENAĐENJE NA POMOLU? PLUS+

HDZ bruji, desnica jača, a za parlamentarne izbore 2028. iz sjene stiže Zokijeva lista!

Piše Tea Kvarantan Soldatić,
Čitanje članka: 6 min
HDZ bruji, desnica jača, a za parlamentarne izbore 2028. iz sjene stiže Zokijeva lista!
Foto: Pixsell/Canva

NOVI EXPRESS Među članovima HDZ-a zadnjih tjedana kruži trač koji im izaziva nelagodu. Riječ je o tome da predsjednik Zoran Milanović planira formirati nezavisnu listu za parlamentarne izbore 2028. i sastaviti vladu!

HDZ je na vlasti već tri uzastopna mandata, ali dugotrajna stabilnost vrha stranke otvorila je prostor za sve izraženije unutarnje potrese. Unutar HDZ-a posljednjih se godinu dana oblikuju i pregrupiraju struje koje, prema riječima sugovornika iz stranke, jedva čekaju trenutak u kojem će se otvoriti utrka za preuzimanje funkcije predsjednika stranke. Riječ je, kao i svih godina otkako je Andrej Plenković preuzeo vodstvo, ponajprije o desnoj struji, postojanoj po ambicijama, ali promjenjivoj po licima koja je predvode. Nekad su to bili Milijan Brkić, Miro Kovač i Ivan Penava, a danas su to pojedini ministri i potpredsjednici u HDZ-u.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 10
Otkrivena je misteriozna špilja u podmorju Kornata: 'Ulaz joj je skriven, dvorane su pune siga!'
JAMA NA BRAKU OD LONČE

Otkrivena je misteriozna špilja u podmorju Kornata: 'Ulaz joj je skriven, dvorane su pune siga!'

Impresivni stalaktiti dokaz su da su jama, kao i taj dio Jadrana, u povijesti bili na suhom. Uvjeti u njoj su ekstremni, kao u najvećim morskim dubinama. Do nje su mogli samo s posebnom opremom
Udala se kćer Marina Miletića
SRETNE VIJESTI

Udala se kćer Marina Miletića

Saborski zastupnik Marin Miletić je kćeri dobio sa suprugom Danijelom, koja je preminula 2021. nakon duge bolesti
Priveli manijaka koji je prijetio ženama nožem u Zagrebu: Svi se tresemo, viče da će nas ubiti
'GOL NAS NAPADAO'

Priveli manijaka koji je prijetio ženama nožem u Zagrebu: Svi se tresemo, viče da će nas ubiti

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijetnje na štetu dviju ženskih osoba starosti 40 i 61 godinu osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, rekla je policija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025