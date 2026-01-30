Obavijesti

DOZNAJEMO DETALJE

HDZ časti večerom europske lidere: Evo što će večeras jesti Plenković, Ursula i ostali

Piše Luka Safundžić,
Zagreb: Sastanak predsjednika Vlade Andreja Plenkovića s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Vladajuća stranka večeras će europske lidere ugostiti u jednom od zagrebačkih hotela...

Admiral

Zagreb je danas i sutra domaćin velikog međunarodnog skupa Europske pučke stranke (EPP), na kojem se određuju ključni politički prioriteti te političke obitelji za sljedeću godinu. 

Na sastanak je stiglo više od 20 stranačkih čelnika iz država članica Europske unije, među kojima su predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, njemački kancelar Friedrich Merz te brojni premijeri i istaknuti oporbeni lideri iz drugih europskih zemalja.

Riječ je o godišnjem okupljanju EPP-a, najveće političke grupacije u Europskoj uniji, koja trenutačno vodi dvije od tri glavne institucije EU-a – Europsku komisiju i Europski parlament. Skup se tradicionalno održava jednom godišnje s ciljem koordinacije političkih stavova i jačanja suradnje unutar stranačke obitelji.

Prema informacijama do kojih smo došli, troškove same organizacije skupa snosi Europska pučka stranka, no večera za sve prisutne visoke uzvanike bit će na teret HDZ-a. Vladajuća stranka večeras će europske lidere ugostiti u jednom od zagrebačkih hotela.

- Na meniju su steakovi, kao i riba za one koji ne jedu meso - otkrio nam je izvor iz HDZ-a.

Večera se održava u sklopu neformalnog dijela programa, a okupljanje najviših europskih dužnosnika u Zagrebu dodatno potvrđuje snažnu poziciju HDZ-a unutar Europske pučke stranke.

