Plenković domaćin

Europski lideri stižu u Zagreb! Pripremite se na kaos u prometu, evo gdje će biti zastoj

Ovoga vikenda u Hrvatskoj će boraviti niz čelnika europskih institucija, šefova država i vlada pa ćemo održati i niz bilateralnih sastanaka, rekao je u četvrtak Plenković

Dvodnevan neformalan skup čelnika Europske pučke stranke (EPP), najveće europske političke grupacije, počinje danas u Zagrebu, gdje stižu brojni predsjednici država i vlada i čelnici europskih institucija koji će iza zatvorenih vrata razgovarati o ključnim izazovima pred Europom današnjice i transatlantskim odnosima.

Lideri Europske pučke stranke (EPP) okupljaju se u hotelu Westin na poziv predsjednika HDZ-a i hrvatske vlade Andreja Plenkovića i predsjednika EPP-a Manfreda Webera.

Na skup pod nazivom "EPP Leader's Retreat" najavljen je dolazak preko 20 europskih čelnika koji su dio EPP-ove obitelji demokršćanskih stranaka. U Zagrebu se očekuje i nekoliko šefova stranaka iz obitelji EPP-a koji su u oporbi u svojim matičnim zemljama, poput Janeza Janše iz Slovenske demokratske stranke.

"Ovoga vikenda u Hrvatskoj će boraviti niz čelnika europskih institucija, šefova država i vlada pa ćemo održati i niz bilateralnih sastanaka", rekao je u četvrtak Plenković u uvodu na sjednici vlade. Najavio je da će se sastati s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen, Europskog parlamenta Robertom Metsolom, kao i njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom kojemu je to prvi posjet Hrvatskoj. 

Hrvatski premijer najavio je i bilateralni sastanak i s poljskim kolegom Donaldom Tuskom, koji u hrvatski glavni grad dolazi prvi puta otkako je ponovno postao premijer, te s predsjednicima vlada Grčke i Latvije. 

Najavljujući bilateralne razgovore, premijer Plenković kazao je da će oni biti prigoda da se razmijene mišljenja o bilateralnim temama, ali i ključnim političkim, gospodarskim i sigurnosnim izazovima pred Europom, kao i o transatlantskim odnosima sa SAD-om s obzirom na nedavne napetosti s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. 

Na neformalnom okupljanju EPP-a raspravljat će se o ulozi Europe u svijetu, globalnim i geopolitičkim izazovima, kao i prioritetima EPP-a u nadolazećem razdoblju. Jedna od tema bit će i demografska obnova Europe. 

Riječ je o događaju koji Europska pučka stranka u pravilu organizira jednom godišnje radi okupljanja lidera iz obitelji EPP-a, a uključuje razgovore iza zatvorenih vrata kako bi bili opušteniji. 

Stoga će skup biti zatvoren za medije, a tek će se u subotu na konferenciji za novinare Plenkovića i Webera čuti nešto više o razgovorima.

Događaj će u petak u zagrebačkom hotelu Westin otvoriti Plenković, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković i ciparski predsjednik Nikos Hristodulides čija je zemlja trenutno predsjedavajuća EU-om.

U petak će biti usvojena i zajednička izjava pod nazivom Demografska obnova: Strateški imperativ za Europu (Demographic Renewal: A strategic imperative for Europe), a subotnji dio događanja je posvećen političkim prioritetima EPP-a.

Očekuje se da će se raspravljati i o današnjem položaju stranke, budućnosti politike desnog centra i o načinima zaštite od populizma.

Pripremite se na kaos u prometu

Iz Policijske uprave zagrebačke za Večernji list su objasnili kakva će biti regulacija prometa. 

- Slobodni smo Vas obavijestiti da će policijski službenici Policijske uprave zagrebačke povremeno na području južnog i centralnog dijela grada Zagreba fizički upravljati prometom na određenim dionicama cesta, pri čemu su mogući kraći zastoji, ali se ne očekuju znatniji poremećaji u odvijanju cestovnog prometa. Također, ovim putem molimo sve građane, odnosno sudionike u prometu, za razumijevanje i strpljenje te pridržavanje uputa policijskih službenika na terenu - kazali su. 

Iz ZET-a su poručili kako očekuju kratkotrajne prekide prometa u trenucima kad će kroz grad prolaziti kolona pod pratnjom.

