Plenkoviću stiže sva EU elita: Policija će čuvati Merza, Tuska, von der Leyen, Janšu....

Na EPP Leaders' Retreatu, koji je u petak i subotu u Zagrebu, 15 europskih čelnika i političara iz redova Europske pučke stranke bavit će se ključnim globalnim izazovima te budućim smjerom razvoja Europske unije, a domaćin je HDZ, odnosno premijer Andrej Plenković.

Poseban naglasak, kako doznajemo, bit će na demografskoj obnovi Europe. Njemački kancelar Friedrich Merz prvi put dolazi u službeni posjet Zagrebu, a uz njega, u hrvatsku prijestolnicu stižu predsjednik EPP-a Manfred Weber, grčki premijer Kyriakos Mitsotakis, poljski premijer Donald Tusk, latvijska premijerka Evika Siliņa, ciparski predsjednik Nikos Christodoulides te luksemburški premijer Luc Frieden. Na skupu će sudjelovati i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola, kao i mnogi oporbeni lideri, među kojima su Janez Janša, Bojko Borisov, čelnik španjolske oporbe Alberto Núñez Feijóo te talijanski ministar vanjskih poslova i potpredsjednik vlade Antonio Tajani. U okviru "retreata" predviđeno je i mnogo bilateralnih susreta s hrvatskim premijerom.

- Osim tog sastanka premijer Plenković imat će bilateralne sastanke. To je bitna potvrda važnosti Hrvatske i premijera Plenkovića kao lidera. Njihov dolazak ovamo, kad je situacija u svijetu kompleksna, daje dodatnu važnost - kaže Andro Krstulović Opara, predsjednik Odbora za vanjsku politiku Hrvatskog sabora.

U tom kontekstu, zagrebačko bi okupljanje moglo poslužiti i kao platforma za neformalna sondiranja vezana za buduće vodstvo Europske unije. Nova ideja predsjednika EPP-a Manfreda Webera o objedinjavanju funkcija predsjednika Europske komisije i Europskog vijeća otvara pitanje potencijalnih kandidata za takvu ulogu, a među imenima koja se u europskim političkim krugovima već dulje spominju nalazi se i Andrej Plenković. Njegova uloga domaćina skupa, kao i snažna pozicija unutar EPP-a, dodatno jačaju njegov profil u raspravama o mogućoj novoj arhitekturi vodstva Unije nakon europskih izbora 2029. godine. Na skupu EPP-a premijer Plenković s njemačkim će kancelarom Merzom, kako doznajemo, analizirati politička i sigurnosna kretanja od njihova posljednjeg susreta, koji je bio krajem prošle godine u Berlinu. Posebna važnost tog susreta proizlazi iz uloge Njemačke kao jedne od ključnih država Europske unije, uz Francusku.

- Ključna stvar je zajednička izjava o demografiji, koju je inicirao HDZ. Naime, na inicijativu Hrvatske demografija je prepoznata kao strateški izazov EU, zbog čega smo svojedobno i dobili portfolio unutar Europske komisije, koji vodi Šuica. Cilj je da demografija bude stup svih politika EU. Drugi element skupa je donošenje radnog programa EPP-a za cijelu ovu godinu - kaže nam sugovornik iz Vlade. Osim na demografiju, rasprave će biti usmjerene na politička pitanja koja su trenutačno najvažnija za Europsku uniju. U fokusu će se naći rat u Ukrajini i mirovne inicijative, odnosi Europske unije s SAD-om i administracijom Donalda Trumpa, energetska i migracijska pitanja, proširenje Unije, jačanje europske konkurentnosti te rast populističkih pokreta.

- Za HDZ i premijera Plenkovića domaćinstvo ovakvog skupa predstavlja dodatnu potvrdu političke pozicije Hrvatske unutar najutjecajnije europske stranačke obitelji. Posebnu političku težinu ima i to što je HDZ autor dokumenta o demografskoj obnovi Europe, koji će na retreatu biti usvojen kao službeni dokument Europske pučke stranke - objašnjava naš sugovornik. Zadnji veliki skup Europske pučke stranke u Hrvatskoj bio je u studenome 2019. godine, kad je Zagreb bio domaćin EPP-ova kongresa. Na tom kongresu EPP je, među ostalim, dao političku potporu Ursuli von der Leyen za predsjednicu Europske komisije te je na tu funkciju stupila 1. prosinca 2019. Skup EPP-a, na kojem su bili i njemačka kancelarka Angela Merkel te bivši talijanski premijer Silvio Berlusconi, tad je bio jedan od ključnih događaja uoči formiranja nove Europske komisije. Ovo aktualno okupljanje, EPP Leaders' Retreat, prvo je takvo na najvišoj razini nakon gotovo šest godina.

Okupljanje čelnika Europske pučke stranke u Zagrebu odvija se u trenutku pojačanih globalnih nestabilnosti, što ovom susretu daje dodatnu političku težinu. Neformalni format Leaders’ Retreata omogućuje sudionicima otvoreniju razmjenu stavova o temama koje često ostaju izvan službenih zaključaka europskih summita, a upravo se takvi razgovori smatraju važnima za oblikovanje budućih političkih inicijativa unutar Europske unije. Zagreb je pritom izabran kao mjesto susreta i zbog geopolitičkog položaja Hrvatske, ali i zbog njezine aktivne uloge unutar EPP-a u posljednjih nekoliko godina. U političkim krugovima “retreat” promatraju i kao priliku za usklađivanje stavova uoči nadolazećih odluka na razini EU, osobito u kontekstu sigurnosnih izazova, daljnje potpore Ukrajini te redefiniranja odnosa s ključnim globalnim partnerima. Razgovori koji se vode iza zatvorenih vrata često služe kao svojevrsni lakmus papir političkih raspoloženja unutar najveće europske stranačke obitelji, a zaključci s ovakvih susreta nerijetko se poslije reflektiraju u konkretnim prijedlozima politika i zakonodavnim inicijativama na razini Europske unije.