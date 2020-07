HDZ dosad dobio više donacija nego 30 stranaka zajedno

Niz stranaka nije imalo nikakvu donaciju, SDSS Milorada Pupovca, HSU Silvana Hrelje, IDS, Promijenimo Hrvatsku, a čekaju se izvješća SDP-a, Mosta i Domovinskog pokreta Miroslava Škore

<p>U prvih šest mjeseci ove godine, HDZ je za redovne političke aktivnosti od donatora dobio 560 tisuća kuna, pokazuje u ponedjeljak objavljeno izvješće. </p><p>To je više od iznosa koji je zajedno dobilo 30-ak stranaka koje su prije zakonskog roka, 15. srpnja, ispunile svoju dužnost i izvijestile o donacijama koje se dobile od 1. siječnja do 30. lipnja ove godine.</p><p>Glavninu donacija, nešto više od pola milijuna kuna, HDZ je dobio u novcu, tek manji iznos, 57 tisuća kuna, u proizvodima ili uslugama.</p><p>Na taj su ga način donirali Hidroing iz Osijeka (18 tisuća kuna), Agroproteinka iz Sesveta (27 tisuća), Smit-Commerce iz Gornjeg Stupnika (12 tisuća).</p><p>Ovoga puta, ni jedna donacija HDZ-u ne prelazi 30 tisuća kuna, no neki donatori su vjerni stranci, poput križevačkog Radnika koji je sada donirao 30 tisuća kuna.</p><p>Od široj javnosti poznatih imena, na popisu donatora su Mario Kapulica i Martin Baričević, budući i bivši zastupnik, koji su donirali po 10 tisuća kuna.</p><h2>Skromne donacije HSS-u, HKS pretekao HNS </h2><p>Uz HDZ-ovo, javnost na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva (DIP), može vidjeti i izvješća o donacijama još 30-ak stranaka.</p><p>U ponedjeljak je objavljeno HSS-ovo koje pokazuje da je ta stranka od donatora dobila skromnih 13.750 kuna. </p><p>Ranije objavljena izvješća pokazuju pak da je Hrvatska konzervativna stranka (HKS) Ruže Tomašić po donacijama pretekla HNS kojemu su donatori proteklih godina bili vrlo skloni.</p><p>HKS je u šest mjeseci dobila 164 tisuće kuna donacija, HNS 143 tisuće.</p><h2>Niz stranaka bez donacija, čekaju se izvješća SDP-a, Mosta, Domovinskog pokreta</h2><p>Niz stranaka, među kojima i one zastupljene u Saboru, izvijestio je da nije imao donacija, među njima su SDSS Milorada Pupovca, HSU Silvana Hrelje, IDS, Promijenimo Hrvatsku.</p><p>Isto navode i nezavisni saborski zastupnici Vladimir Bilek (češka i slovačka manjina) i Veljko Kajtazi (romska).</p><p>Koliko su od donatora dobili SDP, Most NL, DP Miroslava Škore…još nije poznato, najkasnije će se znati sredinom srpnja.</p><p>Naime, političke stranke, nezavisni saborski zastupnici i nezavisni lokalni vijećnici moraju do 15. srpnja DIP-u podnijeti izvješća o donacijama. Rade to unoseći ih u informacijski sustav za nadzor financiranja, a DIP ih potom objavljuje prvog radnog dana od dana dostave.</p><p>Stranke, zastupnici i vijećnici koji u propisanom roku i na propisani način ne dostave svoja izvješća, rade prekršaj za koji mogu biti novčano kažnjeni - stranke od 10 tisuća do čak 100 tisuća kuna, a nezavisni zastupnici i vijećnici od dvije tisuće do 20 tisuća kuna.</p>