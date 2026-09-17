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SRAMOTNA ODLUKA

HDZ glasao protiv rasprave u EU parlamentu u kojoj bi se spominjao PFAS i Gospić!

Piše Laura Šiprak,
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HDZ glasao protiv rasprave u EU parlamentu u kojoj bi se spominjao PFAS i Gospić!
U Bruxelles šaljemo 12 zastupnika, ovi ljudi idu na plaću od 10.000 eura bruto | Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL
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Ne možete lokalne probleme dovoditi na taj način u EU parlament jer je naše da rješavamo probleme za sve, svi imaju problem s otpadom, rekla je HDZ-ovka Zovko. No Gordan Bosanac se ne slaže

Točno 43 minute, toliko bi se danas o opasnom otpadu trebalo razgovarati u Europskom parlamentu. Od hrvatskih zastupnika prvi govori HDZ-ov Karlo Ressler i to odmah iza komisijinog Olivera Varhelyja koji otvara raspravu koja je u imenu trebala sadrzavati ‘PFAS’ i ‘Gospić’, no to je EPP izbacio iz naziva, na inzistiranje HDZovih zastupnika.

- Ne možete lokalne probleme dovoditi na taj način u EU parlament jer je naše da rješavamo probleme za sve, svi imaju problem s otpadom. Na nama je da, primjerice kao u slučaju Omiša, problem dovedemo u zajednički paket rješenja iz kojeg će se moći povući novac. Ovdje se radi o tome, kako možemo riješiti problem i iz kojih sredstava, a ne da ovamo dovodite ljude i kažete im 'Evo mi ćemo sad to riješiti'. Uostalom, navodite ljude na pogrešan put - rekla nam je Željana Zovko iz Europske pučke stranke.

Gordan Bosanac, koji je prijedlog gospićke inicijative stavio u hitnu proceduru, pa i progurao da se o tome raspravlja, to demantira.

- EPP ju je okljaštrio. Taj argument da ne možete dovoditi lokalne probleme nema smisla. Kako to da, sad kad raspravljamo o migracijama, konkretno raspravljamo o događajima u Ceuti? Dakle, može se lokalizirati i da to bude poticaj i za druga rješenja - govori Bosanac.

- Gospićani su dobro odigrali. Na dvije strane paralelno: dok su pisali Vladi, pisali su i Europskoj komisiji i odborima. Kako su nama u Odboru pisali na vrijeme, uspio sam progurati u hitnu proceduru da se rasprava odrzi. Međutim, EPP je odbio da dođu u Parlament. No doći ce u listopadu - govori Gordan Bosanac. 

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