Obavijesti

News

Komentari 0
FINANCIRANJE STRANAKA

HDZ i Možemo! u plusu, SDP u minusu: 'Kratki' su za 2,5 mil. €

Piše Tea Kvarantan Soldatić,
Čitanje članka: 1 min
HDZ i Možemo! u plusu, SDP u minusu: 'Kratki' su za 2,5 mil. €
Zagreb: Konferencija za medije SDP-a povodom Svjetskog dana zdravlja | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

SDP-ovu blagajnu u 2025. pojačali su i prihodi od članarina u iznosu od oko 300.000 eura, te donacije za redovan rad u iznosu od 117.000 eura

Admiral

Sve stranke zastupljene u Saboru ispunile su zakonsku obvezu prema Državnom izbornom povjerenstvu, uz iznimku HSLS-a, koji je zakasnio jedan dan. Godina obilježena lokalnim izborima povećala je rashode gotovo svih stranaka. Sedam ih je završilo godinu s viškom, dok je 13 poslovalo s manjkom. Ključna razlika nije u tome tko je "u minusu", nego tko ima akumulirane rezerve iz prethodnih godina. Najproblematičniji primjer je SDP, koji uz prošlogodišnji manjak od oko 950 tisuća eura sad nosi ukupni minus od oko 2,5 milijuna eura. Prihodi te stranke prošle su godine iznosili oko 5,2 mil. eura, a rashodi oko 6,1 mil. eura.

SDP-ovu blagajnu u 2025. pojačali su i prihodi od članarina u iznosu od oko 300.000 eura, te donacije za redovan rad u iznosu od 117.000 eura. Najviše joj je, 5000 eura, uplatila tvrtka ICT-Insisto iz Gornjeg Stupnika, stranku je, s 3000 eura, donirao njezin predsjednik Siniša Hajdaš Dončić, a po 3500 eura uplatili su joj saborski zastupnici Mirela Ahmetović, Saša Đujić i Mihael Zmajlović.

BURNO U SABORU Oporba: Imamo 400 tisuća birača više nego građana. HDZ: Sve je u skladu sa zakonom!
Oporba: Imamo 400 tisuća birača više nego građana. HDZ: Sve je u skladu sa zakonom!

Suprotno tome, HDZ je ušao u novu godinu s viškom od 3,7 mil. eura jer su prošle godine uprihodili 9,2 mil. eura. No stranka je više potrošila, pa bilježi manjak od oko 790.000 eura. Zahvaljujući ranijim uštedama, u ovu je godinu ušla s viškom. Osobne donacije dužnosnika su, pak, skromne. Na popisu donatora samo je ime Danice Baričević, koja je stranci uplatili 2500 eura, a bivši zastupnik Mario Kapulica uplatio joj je 2000 eura. Stranku je, s 1500 eura, donirao i premijer Plenković. Od tvrtki su dobili 437.000 eura.

IDS je u minusu od 74.000 eura, koliko bilježe i Hrvatski suverenisti. Manjak bilježe i HSLS (44.000 eura), DOMiNO (300.000 eura), HSS (92.000 eura), HNS (46.000 eura), Nezavisni (30.000 eura), SDSS (6000 eura), Centar (5000 eura) i Most (2600 eura). Možemo! je uprihodio više od 1,7 mil. eura, godinu prije oko milijun eura. Potrošio je nešto više od 1,4 mil. eura, pa je na kraju godine ostao višak od gotovo 330.000 eura, što s prenesenim viškom čini više od 850.000 eura. Gotovo 800 donatora uplatilo je 19.000 eura. DP ima višak od 34.000 eura, a kad mu se doda i preneseni, “penje” se na 87.000 eura. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Bijela kuća: Iranski režim je slomljen, a Trump je čovjeka od akcije. Prethodnici su bili slabi!
IZ MINUTE U MINUTU

Bijela kuća: Iranski režim je slomljen, a Trump je čovjeka od akcije. Prethodnici su bili slabi!

Peti dan rata, Iran je dobio novog vrhovnog vođu. Marco Rubio i Donald Trump najavljuju još žešće udare i da bi rat mogao trajati 4-5 tjedana. Iran prijeti da još uvijek nije iskoristio najmodernije oružje
Ruta spasa za Hrvate: Evo kako su dogovorili i realizirali put iz Izraela. Avion letio iz Egipta...
BIJEG IZ RATNE ZONE

Ruta spasa za Hrvate: Evo kako su dogovorili i realizirali put iz Izraela. Avion letio iz Egipta...

• Grlić-Radman: Hrvatska šalje avion u Dubai • Veleposlanica u Izraelu: Spasili smo hrvatske hodočasnike
Andrija Jarak odgovorio na poziv ubojice Srđana Mlađana
TRAŽI I SVE SNIMKE

Andrija Jarak odgovorio na poziv ubojice Srđana Mlađana

Mlađan je zatražio i da se kao svjedok pozove novinar Andrija Jarak, koji je s Bijelićem radio intervju u emisji Dosje Jarak, kao i da se pribavi sav snimljeni materijal u kojem se Bijelić pojavljuje, bez obzira na to je li objavljen ili nije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026