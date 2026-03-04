HDZ i Možemo! u plusu, SDP u minusu: 'Kratki' su za 2,5 mil. €

Sve stranke zastupljene u Saboru ispunile su zakonsku obvezu prema Državnom izbornom povjerenstvu, uz iznimku HSLS-a, koji je zakasnio jedan dan. Godina obilježena lokalnim izborima povećala je rashode gotovo svih stranaka. Sedam ih je završilo godinu s viškom, dok je 13 poslovalo s manjkom. Ključna razlika nije u tome tko je "u minusu", nego tko ima akumulirane rezerve iz prethodnih godina. Najproblematičniji primjer je SDP, koji uz prošlogodišnji manjak od oko 950 tisuća eura sad nosi ukupni minus od oko 2,5 milijuna eura. Prihodi te stranke prošle su godine iznosili oko 5,2 mil. eura, a rashodi oko 6,1 mil. eura.

SDP-ovu blagajnu u 2025. pojačali su i prihodi od članarina u iznosu od oko 300.000 eura, te donacije za redovan rad u iznosu od 117.000 eura. Najviše joj je, 5000 eura, uplatila tvrtka ICT-Insisto iz Gornjeg Stupnika, stranku je, s 3000 eura, donirao njezin predsjednik Siniša Hajdaš Dončić, a po 3500 eura uplatili su joj saborski zastupnici Mirela Ahmetović, Saša Đujić i Mihael Zmajlović.

Suprotno tome, HDZ je ušao u novu godinu s viškom od 3,7 mil. eura jer su prošle godine uprihodili 9,2 mil. eura. No stranka je više potrošila, pa bilježi manjak od oko 790.000 eura. Zahvaljujući ranijim uštedama, u ovu je godinu ušla s viškom. Osobne donacije dužnosnika su, pak, skromne. Na popisu donatora samo je ime Danice Baričević, koja je stranci uplatili 2500 eura, a bivši zastupnik Mario Kapulica uplatio joj je 2000 eura. Stranku je, s 1500 eura, donirao i premijer Plenković. Od tvrtki su dobili 437.000 eura.

IDS je u minusu od 74.000 eura, koliko bilježe i Hrvatski suverenisti. Manjak bilježe i HSLS (44.000 eura), DOMiNO (300.000 eura), HSS (92.000 eura), HNS (46.000 eura), Nezavisni (30.000 eura), SDSS (6000 eura), Centar (5000 eura) i Most (2600 eura). Možemo! je uprihodio više od 1,7 mil. eura, godinu prije oko milijun eura. Potrošio je nešto više od 1,4 mil. eura, pa je na kraju godine ostao višak od gotovo 330.000 eura, što s prenesenim viškom čini više od 850.000 eura. Gotovo 800 donatora uplatilo je 19.000 eura. DP ima višak od 34.000 eura, a kad mu se doda i preneseni, “penje” se na 87.000 eura.