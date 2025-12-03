Simpatizeri desnijih stranaka vjeruju da je hrvatstvo još u ilegali. Na internetu nastupaju pod lažnim imenima, ratuju pod nepostojećim identitetima, sakriveni iza virtualnih “fantomki”, odjeveni u internetske “hudice”
HDZ je definirao idelogiju. No desnica ne zna tko im glavu nosi
Izuzev HDZ-a koji nema nikakvih problema s definiranjem svoje ideologije - njihova ideologija je vlast, ovako ili onako, iz barake ili šatora, malo desnije ili malo ljevije - ostatak desnice glavinja.
