Obavijesti

News

Komentari 1
KOMENTAR: BORIS RAŠETA PLUS+

HDZ je definirao idelogiju. No desnica ne zna tko im glavu nosi

Piše Boris Rašeta,
Čitanje članka: 1 min
HDZ je definirao idelogiju. No desnica ne zna tko im glavu nosi
Zagreb: Izjava Premijera Andreja Plenkovića nakon zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Simpatizeri desnijih stranaka vjeruju da je hrvatstvo još u ilegali. Na internetu nastupaju pod lažnim imenima, ratuju pod nepostojećim identitetima, sakriveni iza virtualnih “fantomki”, odjeveni u internetske “hudice”

Izuzev HDZ-a koji nema nikakvih problema s definiranjem svoje ideologije - njihova ideologija je vlast, ovako ili onako, iz barake ili šatora, malo desnije ili malo ljevije - ostatak desnice glavinja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Vakula: Evo kakva će biti zima!
DUGOROČNA PROGNOZA

Vakula: Evo kakva će biti zima!

Pred nama je još jedna zima koja će po temperaturama biti iznad prosjeka. Ipak, to ne znači da možemo u potpunosti zaboraviti na kape i šalove
Zagrebačka policija o časnoj: 'Lagala je o napadu. Kupila je nož i ozlijedila samu sebe!'
OBJAVILI DETALJE

Zagrebačka policija o časnoj: 'Lagala je o napadu. Kupila je nož i ozlijedila samu sebe!'

Istraživanjem je utvrđeno da je sama sebi nanijela ozljedu nožem koji je prethodno kupila u trgovini na području Zagreba, što je tijekom postupanja i potvrđeno
Ovo su žrtve estetskog kirurga iz Zagreba. Htio ih je ušutkati. Stigla mu je prva kazna
UNAKAZIO IH JE

Ovo su žrtve estetskog kirurga iz Zagreba. Htio ih je ušutkati. Stigla mu je prva kazna

Zagrebački estetski kirurg Matija Miletić pokušao je zabraniti administratoricama Facebook grupe 'Žrtve estetskih zahvata i doktora' da dijele negativna iskustva nakon njegovih operacija. Bez znanja i privole pacijentice objavio je njezino ime, prezime i fotografiju nakon zahvata. Prijavila ga je Komori, koja mu je izrekla opomenu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025