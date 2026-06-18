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HDZ je prisvojio državu, naciju, institucije, digao sebi spomenik

Piše Tomislav Klauški,
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HDZ je prisvojio državu, naciju, institucije, digao sebi spomenik
Foto: HDZ

Time se ponovno i prigodno otvaraju pitanja što je uopće današnji HDZ, za koje vrijednosti se zalaže, po čemu je prepoznatljiv i kakvu ulogu igra u hrvatskoj politici i društvu

HDZ je osnovan pod slikom Josipa Broza. Nakon čega je krenuo u rušenje njegova političkog nasljeđa. HDZ godinama preživljava u sjeni spomenika Franji Tuđmanu. Da bi postojano radio na odricanju od njegova ideološkog nasljeđa. Samo par dana prije obilježavanja 37. godišnjice osnivanja stranke, zagrebački HDZ obrušio se na koncert partizanskih pjesama u Zagrebu, održan stotinjak metara dalje od spomenika partizanu Franji Tuđmanu.

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