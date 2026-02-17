HDZ vidi “partizane” i “komuniste” na svakom ćošku, na Povorci ponosa ili antifašističkom prosvjedu, a ne vidi stotine i tisuće ustaša na koncertima, navijačkim tribinama, utakmicama, u saborskim raspravama, na društvenim mrežama, kao ni simbole na fasadama, u dvoranama, na stadionima.
HDZ je s proustaškom strankom ušao u krevet i više nije nevin
Snimka Josipa Dabre kako pjeva o Anti Paveliću kao “vođi svih Hrvata” u normalnim vremenima i okolnostima bila bi tektonski incident koji će uzdrmati ili srušiti vlast. Sad je to samo još jedna etapa u zahuktaloj afirmaciji ustaštva u Plenkovićevoj državi.
