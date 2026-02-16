Javio se župnik koji je odgodio krizmu cijeloj generaciji kraj Rijeke: 'Nisu dolazili na mise'

Nakon što je župnik Kristijan Malnar donio odluku o odgodi ovogodišnjeg slavlja sakramenta krizme u svojoj župi sv. Jeronima u Klani, vijest je brzo odjeknula u Hrvatskoj. Odluka o odgodi objavljena je na Facebook profilu župe gdje su objavljeni i razlozi odgode. Upitan da dodatno pojasni svoju prosudbu, župnik Malnar pojasnio je da je riječ o privremenoj odgodi, a ne o zabrani primanja sakramenta. Kako je istaknuo, razlog je nedovoljna pripremljenost ovogodišnjih krizmanika.

- Želim, prije svega, istaknuti kako je riječ isključivo o odgodi, a ne o zabrani primanja sakramenta kandidatima koji su za njega prijavljeni. Crkva za svaki sakrament traži i propisuje odgovarajuću pripravu. Ona nije formalnost, nego put rasta u vjeri i razumijevanju dara koji se prima. Budući da ovogodišnji krizmanici nisu redovito sudjelovali na dogovorenim susretima priprave i svetoj misi, bio sam primoran zaključiti da predviđeni program priprave nije ostvaren. Svaki svećenik, primajući sakrament svetoga reda, obećava vjerno čuvati i odgovorno slaviti ono što je Crkvi najsvetije - sakramente. Upravo iz te odgovornosti, nakon molitve i savjetovanja s braćom svećenicima i drugim vjernicima, prosudio sam da je potrebno odgoditi ovogodišnje slavlje krizme u našoj župi. Ta odluka nema za cilj nikoga isključiti, nego pomoći da se sakrament primi svjesno, slobodno i s potrebnom nutarnjom spremnošću. Sakrament krizme, koji se često naziva sakramentom kršćanske zrelosti, ima puni smisao samo ako je praćen ozbiljnom i iskrenom pripremom. Žao mi je ako je ova moja briga za poduku o valjanom primanju sakramenata naišla na nerazumijevanje i izazvala zabrinutost. Moram izraziti nadu da će, uz dobru volju svih uključenih, krizmanici što skorije ostvariti uvjete za primanje sakramenta, nakon čega će uslijediti i slavlje krizme u našoj župi - objavio je župnik Malnar.

Djece, dodaje, u crkvi nije bilo tri mjeseca, nisu dolazili na župni vjeronauk, a ni roditelji nisu dolazili na misu. Ako njih nema, župnik kaže, nema kome govoriti i prenijeti znanje koje je potrebno za primitak sakramenta svete potvrde.

- Ako ne postoji mogućnost da djeca dođu, jer djeca su previše zaposlena na sve strane, bio sam primoran objaviti da odgađamo krizmu - rekao nam je župnik Malnar, koji ističe da "nije nikoga vrijeđao u objavi, niti ikoga prisiljavao, niti nametao vjeru".

Odluku je, pojašnjava, objavio na Facebook stranici župe jer nije mogao doći do roditelja, s kojima je nakon objave dogovorio roditeljski sastanak. U konačnici, kaže, do odgode krizme možda neće ni doći jer je do toga preostalo još deset crkvenih vjeronauka i krizmanici u to vrijeme mogu nadoknaditi propušteno, ako se tako dogovori s roditeljima.