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KOMENTIRA: TOMISLAV KLAUŠKI PLUS+

HDZ je toliko partnera potrošio da ih nije briga tko je idući

Piše Tomislav Klauški,
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HDZ je toliko partnera potrošio da ih nije briga tko je idući
Foto: Zvonimir Barisin

Toliko su partnera već promijenili, prožvakali i potrošili da ih nije briga tko će sutra doći na red. Naravno, pod uvjetom da itko više preživi na političkoj sceni

Ivan Penava naljutio se nedavno na Andreja Plenkovića zbog toga što ga je na obljetnicu Bleiburga ponizio do te mjere da ga je spojio samo s veleposlanikom u Austriji. A onda se Andrej Plenković naljutio na Penavu zato što je samovoljno i bez konzultacija s HDZ-om izašao u javnost s idejom posebne izborne jedinice za Hrvate u BiH. Naravno, nitko nam nije trebao posebno naglasiti da se Plenković i Penava ne vole. Ali mogu li se ove javne trzavice pretvoriti u ozbiljan sukob, pa čak i raskol unutar vladajuće koalicije?

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