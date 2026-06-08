Toliko su partnera već promijenili, prožvakali i potrošili da ih nije briga tko će sutra doći na red. Naravno, pod uvjetom da itko više preživi na političkoj sceni
KOMENTIRA: TOMISLAV KLAUŠKI PLUS+
HDZ je toliko partnera potrošio da ih nije briga tko je idući
Čitanje članka: 1 min
Ivan Penava naljutio se nedavno na Andreja Plenkovića zbog toga što ga je na obljetnicu Bleiburga ponizio do te mjere da ga je spojio samo s veleposlanikom u Austriji. A onda se Andrej Plenković naljutio na Penavu zato što je samovoljno i bez konzultacija s HDZ-om izašao u javnost s idejom posebne izborne jedinice za Hrvate u BiH. Naravno, nitko nam nije trebao posebno naglasiti da se Plenković i Penava ne vole. Ali mogu li se ove javne trzavice pretvoriti u ozbiljan sukob, pa čak i raskol unutar vladajuće koalicije?
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku