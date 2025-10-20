HDZ je uzurpirao i kontaminirao domoljublje. Sad mu SDP-ovci kontriraju svojim domoljubljem

U kampanji za parlamentarne izbore 2015. godine tadašnji premijer Zoran Milanović poveo je svoju koaliciju Hrvatska raste u obračun s HDZ-ovom Domoljubnom koalicijom Tomislava Karamarka

Milanovića je ta kampanja, kao i sama činjenica da HDZ svojata domoljublje čak i u nazivu koalicije, toliko nervirala da je na predizbornom skupu u Zagrebu pozvao na skandiranje "Hrvatska, Hrvatska" i poručivao "Ima li ovdje domoljuba".

Pa je izgubio parlamentarne izbore.

Iduće godine, Milanović je mislio da će biti pametniji ako svoju koaliciju nazove Narodnom, kako bi makar na taj način kontrirao HDZ-u, ovoga puta po vodstvom Andreja Plenkovića, da bi na njima doživio još teži poraz.

Zokijeva jadikovka

"Jako mali broj ljudi izašao je na glasanje, a mi se moramo pitati koliko smo za to odgovorni", komentirao je tada Milanović, čija kampanja je ostala obilježena snimkom njegova razgovora sa šatorašima o "majci vojnom lekaru" i komentarima na račun Srbije i BiH, da bi nakon toga podnio ostavku na mjesto predsjednika SDP-a.

Danas, deset godina kasnije, Siniša Hajdaš Dončić, bliski suradnik Zorana Milanovića, predstavlja kampanju SDP-a o domoljublju.

Promovirajući prošlog petka platformu "domoljublje.hr" šef SDP-a upustio se u borbu s HDZ-om oko definicije domoljublja, poimanja domoljublja, a onda i političkog svojatanja domoljublja.

Što je domoljublje

SDP-ovci su poručili kako "domoljublje nije mahanje zastavama i mjerenje tko je veći Hrvat", a Hajdaš Dončić objasnio kako "domoljublje za njih nije samo osjećaj nego i plaćanje poreza, odgovornost prema društvu i zajednici u kojoj živiš".

"Domoljublje je za nas osmijeh djeteta koje može otići na more, osmijeh umirovljenika koji bi trebao imati dobru mirovinu, novi trajekt za škoj, novi vlak koji povezuje Hrvatsku, domoljublje je za nas puno šire nego način na koji ga HDZ pokušava predstaviti i imati monopol", poručio je predsjednik SDP-a, naglašavajući da Hrvatska ne pripada nijednoj političkoj stranci nego svima koji u njoj žive.

I tako, baš poput iznerviranog Milanovića 2015. godine, i Hajdašev SDP danas se želi potući s HDZ-om oko domoljublja. Milanoviću se to obilo o glavu, jer njegove birače takve stvari nisu zanimale zbog čega su mu okrenuli leđa kad je počeo zvučati kao HDZ-ovac, mašući zastavama, šaleći se sa šatorašima i nazivajući svoju koaliciju Narodnom, a sada bi Hajdaš Dončić htio kampanjom domoljublja dati poguranac svojoj stranci.

Pa onda cijelu programsku politiku svoje stranke pakirati u živopisne domoljubne paketiće.

Loši i dobri domoljubi

Načelno, SDP je u pravu kad prigovara HDZ-u da svojata domoljublje, kao što svojata čitavu državu, njezine institucije, simbole, vrijednosti i same uspjehe, baš kao što HDZ svakog kritičara i protivnika u nedostatku argumenata optužuje za manjak domoljublja.

Ili čak i nešto gore od toga.

Sada SDP vjeruje da će preformulirati domoljublje, promijeniti njegovo značenje i poimanje, te ga pretvoriti u društvenu vrijednost, a ne političku floskulu.

Samo, hoće li time opet voditi bitku na HDZ-ovom terenu?

I izgubiti, kako je svojedobno izgubio i Milanović?

Otimanje domoljublja

To što se Milanović u predsjedničkim kampanjama oportunistički prešaltao u desno i u mnogim aspektima postao lider desne domolljubne koalicije, dok je istodobno ostao usidren u SDP-ovu biračkom tijelu na poziciji lidera antihadezeove oporbe, ne znači da bi se isti recept mogao primijeniti na SDP.

"U SDP-u naprosto misle da je domoljublje nešto HDZ-ovo i da to treba HDZ-u uzeti", komentirao je Žarko Puhovski na N1 televiziji. "SDP se javlja kao oponašatelj, htjeli bi da ih se voli kao original".

U kontekstu radikaliziranja desnice Puhovski smatra da "nije taktički razumno, kamoli strategijski, da ljevica sklizne makar malo udesno".

A sada postoji opasnost da se i SDP-ova bitka za domoljublje protumači kao igranje po HDZ-ovim pravilima i na HDZ-ovu terenu.

Sabina Glasovac upozorava na podjele u društvu. "Neki nas dijele, na prave i krive Hrvate, na veće i manje domoljube. Relativizira se fašizam. Normalizira se mržnja", kaže ona.

Samo, znači li to da će i SDP krenuti u nadmetanje tko je veći ili manji domoljub?

Izlizano domoljublje

Ili će se u prepucavanju oko toga što bi domoljublje trebalo biti i kako bi ga trebalo shvaćati, sam pojam domoljublja dodatno izlizati i potrošiti?

Tko već dosad nije shvatio da je HDZ korumpirao i pojam domoljublja, koristeći ga kao batinu kojom mlati po protivnicima i koristeći ga kao paravan pred svojim koruptivnim i destruktivnim politikama, neće to shvatiti ni sada.

HDZ će nastaviti optuživati svoje protivnike da nisu pravi domoljubi, dok će istodobno voditi politiku koja je destruktivna i često antidomoljubna.

Obračun domoljuba

Pa će im SDP uzvraćati da oni nisu pravi domoljubi jer, eto, pljačkaju domovinu. I tako ukrug: dva shvaćanja domoljublja u obračunu kakav smo pratili već desetljećima.

Koncept domoljublja koje se bazira na samom postojanju države suprotstavljen je konceptu koji mari za to kako je ta država uređena, ustrojena i vođena.

A birači će biti osuđeni na obračun dviju domoljubnih stranaka koje će pristalice postrojavati u dva domoljubna tabora. I voditi bitku oko toga tko je veći ili manji, bolji ili gori, jači ili slabiji domoljub.

Može li to biti SDP-ova pobjednička formula?